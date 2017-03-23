В Воронежской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

С приходом весны грипп и ОРВИ не спешат отступать. Многие воронежцы подхватывают вирусы.

За неделю с 13 по 19 марта в регионе заболели 9167 человек. Из них 6250 — дети до 14 лет. А на неделю раньше эти показатели были ощутимо меньше — тогда заболело 8258 человек.

pos=rightНо пока, по данным специалистов регионального Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 7,6%.

В лаборатория проверили анализы заболевших людей и выделили 34 вируса. Из них 9 вирусов гриппа В, 15 вирусов парагриппа, 8 респираторных вирусов по одному аденовирусу и коронавирусу.

Санврачи следят за заболеваемостью детей в школах. На прошлой неделе на карантин в области закрывали один садик и 11 классов в 6 школах.