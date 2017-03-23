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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Туристы сняли на видео, как плавают с огромными крокодилами

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Двое туристов из США и Великобритании провели два дня у берегов Мексики, плавая с крокодилами и снимая это на видео, сообщает Daily Mail.

Эндрю Трейс из Лондона и Уильям Драмм из Колорадо занимались дайвингом у берегов полуострова Юкатан. По словам туристов, в воде они встретили примерно 12 крокодилов. Самый крупный из них достигал четырех метров в длину.

Рядом с мужчинами находилась специально обученный человек, который отталкивал хищников, если те приближались слишком близко. Эндрю Трейс вспоминает, что во время встречи с рептилиями он сильно испугался, при этом они иногда заглядывали дайверам прямо в глаза.

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