Туристы сняли на видео, как плавают с огромными крокодилами

Эндрю Трейс из Лондона и Уильям Драмм из Колорадо занимались дайвингом у берегов полуострова Юкатан. По словам туристов, в воде они встретили примерно 12 крокодилов. Самый крупный из них достигал четырех метров в длину.

Рядом с мужчинами находилась специально обученный человек, который отталкивал хищников, если те приближались слишком близко. Эндрю Трейс вспоминает, что во время встречи с рептилиями он сильно испугался, при этом они иногда заглядывали дайверам прямо в глаза.