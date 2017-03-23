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16:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Жильцы дома в Иркутске судятся с энергетиками из-за теплосчётчиков

Жильцы иркутской многоэтажки на Ядринцева платят за тепло по среднему тарифу, сколько бы ни показывал теплосчётчик. Цифры на приборе энергетики не признают.

Инна Грабко в новостройку заехала два года назад. Качеством жилья её семья довольна. Дом кирпичный, тепло держит отлично. Но радость бытия подпортили квитанции за отопление. Раньше по общедомовому счётчику платили около 1500 рублей, но в мае 2016 года сумма выросла более чем в два раза.

— Они сказали — жаловались? Вот мы вам такие тарифы и влупили, вот и получайте. Кто-то ходил жаловался, и они решили наказать всех, — говорит жительница Иркутска Инна Грабко.

Как выяснили жители, тариф им насчитывают по среднему показателю, а это гораздо выше, чем по показаниям теплосчётчика. По словам собственников, «Энергосбыт» даже составил акт, согласно которому инженеры проверили элеваторный узел и вынесли вердикт: показания не соответствуют действительности.

— 1 января 2016 года установили, что счетчик непригоден к эксплуатации, по нему нельзя делать начисления. Не заходя в это помещение, — говорит житель Иркутска Павел Капустин.

В «Энергосбыте» нам пояснили, в чём суть спорной ситуации. В доме на Ядринцева, 29 — 7 блок-секций. А потребление тепла учитывает один счётчик на всех. Раньше такое допускали, но изменились законодательные нормы.

— Один прибор учёта, установленный на несколько домов, не может считаться коллективным или общедомовым. Соответственно, расчёты за коммунальные услуги вести по такому прибору нельзя, — говорит заместитель главного инженера ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Ловцов.

И вот теперь судебные разбирательства напоминают богословский спор. Жильцы доказывают, что дом един и неделим, а значит, счётчик должен быть один. Энергетики утверждают — у блок-секций разные адреса, а значит, и приборов нужно несколько. Их установка в каждую секцию обойдётся жильцам дома примерно в миллион рублей. Смысл таких затрат людям непонятен:

— Если посчитать по одному счётчику для всех домов, что посчитать по отдельным счётчикам. Сумма потребления… останется неизменной.

Ситуация на Ядринцева не уникальна, в Иркутске подобных случаев несколько. Идут суды, но энергетики утверждают, что все споры выигрывают.

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