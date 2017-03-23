Новосибирский Минтруд предложил подросткам поработать помощниками бухгалтеров и архивариусами, сообщила пресс-служба ведомства.

Новосибирский центр занятости приглашает подростков на работу. На предприятия Дзержинского района требуются сотрудники в возрасте от 14 до 18 лет для работы в свободное от учебы время.

«Работодатели готовы предложить школьникам и студентам вакансии архивариусов, библиотекарей, первых помощников бухгалтеров, комплектовщиков изделий и инструментов, операторов электронно-вычислительных и вычислительных машин, мойщиков посуды, подсобных рабочих, продавцов-консультантов, разнорабочих, уборщиков производственных и служебных помещений и уборщиков территорий», — говорится в сообщении.

Зарплата для подростков за неполный рабочий день составит в среднем от 3 до 5 тысяч рублей. Подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будет предоставлен приоритет в возможности трудоустройства.