Павлова: Нужно принимать экстренные меры — число детских суицидов выросло в разы

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, в 2016 году покончили жизнь самоубийством 27 подростков, в 2015 году этот показатель был почти в четыре раза меньше — семь случаев. С начала 2017 года (за неполных три месяца) уже зарегистрировано по разным данным от 6 до 8 случаев суицида.

Омбудсмен уверена, что необходимо принимать экстренные меры. По словам Маргариты Павловой, мнения экспертов и психологов, знакомых с ситуацией в регионе, сводится к тому, что за случаями подростковых суицидов стоят определенные люди, которые на детях отрабатывают определенную технологию. «Есть признаки, по которым можно увидеть, в какую игру подросток вовлечен», — отметила омбудсмен. Так, «Синие киты» сподвигают детей на совершение публичных противоправных действий.

В Челябинской области еще в 2015 году губернатор Борис Дубровский распорядился проводить уроки медиабезопасности в школах. По словам Маргариты Павловой, родители и педагоги часто недооценивают риски, которые есть на сегодня в Интернете. А психологов, которые могли бы профессионально помочь детям, в школах практически искоренили. Необходимо принимать экстренные меры для исправления ситуации, в частности, нужно активизировать работу по предотвращению суицидальных настроений среди школьников.

В регионе активисты Челябинского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» намерены проводить интернет-мониторинг на выявление групп смерти, в которых состоят челябинские подростки.

В ходе первого поведенного мониторинга выявлено семь школьников, состоящих в группах смерти и уже играющих в «Море китов», сообщили в МГЕР.

Все полученные данные будут доводиться до сведения учебных заведений, где учатся школьники, и переданы в прокуратуру.

Кроме того, молодогвардейцы планируют проводить работу по профилактике распространения противоправного контента, склоняющего к суициду.