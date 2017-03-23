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17:59 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Фильм студентов ВолГУ взял гран-при международного конкурса «КиноТок»

Короткометражный фильм «Шесть жизней одного диалога» студентки ВолГУ Юлии Редькиной и выпускника университета Сергея Шутова удостоен высшей награды XI открытого Международного конкурса «КиноТок-2017», сообщает ВДТВ.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

По словам Юлии, короткометражка была снята на молодежном студенческом форуме «Культурное единство». В основе фильма лежит идея, взятая в Интернете, когда один набор фраз разыгрывается в различных ситуациях и приобретает новые оттенки смысла.

Отметим, что второй автор победоносного фильма окончил аспирантуру ВолГУ и в настоящее время профессионально занимается видеопроизводством.

Конкурсу «КиноТок» в этом году исполнилось 11 лет. В 2066 году его впервые организовали увлеченные кино энергетики Орловского государственного аграрного университета. В настоящее время в «КиноТоке» принимают участие кинолюбители и кинопрофессионалы из разных уголков России. С 2009 года конкурс носит статус международного. В финал конкурса в этом году было отобрано более 60 киноработ.

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