Геологи предупредили об угрозе исчезновения побережья Калифорнии
Специалисты, изучавшие разлом
Специалисты, изучавшие разлом
Ученые из Университета штата Калифорния в Фуллертоне сделали неожиданное открытие, взяв пробы почвы в болотистой местности
В ходе изучения образцов выяснилось, что когда-то соответствующие территории затонули из-за крупного землетрясения. Исследователи опасаются, что такое может произойти вновь в ближайшем будущем
Последнее крупное землетрясение произошло в 1857 году поблизости от разлома
Между тем, ряд сейсмологов скептически относятся к выводам ученых из Фуллертона, и советуют анализировать образцы, взятые из более глубоких слоев грунта.