Геологи предупредили об угрозе исчезновения побережья Калифорнии

Ньюпорт-Инглвуд уже давно считается одной из самых опасных зон Южной Калифорнии: в 1933 году там произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6.4. В случае возникновения в этой области подземных толчков в 7 баллов, калифорнийское побережье окажется в зоне повышенного риска: земля в некоторых прибрежных зонах мгновенно опустится от 15 см до 1 м, что приведет к неминуемому затоплению.

Ученые из Университета штата Калифорния в Фуллертоне сделали неожиданное открытие, взяв пробы почвы в болотистой местности Сил-Бич.