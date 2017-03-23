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19:28 (мск), источник: Моя Планета

Геологи предупредили об угрозе исчезновения побережья Калифорнии

Специалисты, изучавшие разлом Ньюпорт-Инглвуд, пришли к выводу, что побережье Калифорнии вместе с Лос-Анджелесом, Сан-Диего и Санта-Барбарой, полностью скроется под водой в случае разрушительного землетрясения.

Источник: NASA

Ньюпорт-Инглвуд уже давно считается одной из самых опасных зон Южной Калифорнии: в 1933 году там произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6.4. В случае возникновения в этой области подземных толчков в 7 баллов, калифорнийское побережье окажется в зоне повышенного риска: земля в некоторых прибрежных зонах мгновенно опустится от 15 см до 1 м, что приведет к неминуемому затоплению.

Ученые из Университета штата Калифорния в Фуллертоне сделали неожиданное открытие, взяв пробы почвы в болотистой местности Сил-Бич.

В ходе изучения образцов выяснилось, что когда-то соответствующие территории затонули из-за крупного землетрясения. Исследователи опасаются, что такое может произойти вновь в ближайшем будущем
The Daily Mail

Последнее крупное землетрясение произошло в 1857 году поблизости от разлома Сан-Андреас. Сейсмологи считают, что в окрестностях 800-километровый разлом крупные землетрясения должны случаться примерно каждые 150 лет. В 1933 году подземные толчки магнитудой 6,4 в Лонг-Бич унесли жизни 120 человек. Сегодня же на участке, которому гипотетически угрожает катастрофа, проживают 600 000 человек, а в окрестностях Лос-Анджелеса — 10 млн человек.

Между тем, ряд сейсмологов скептически относятся к выводам ученых из Фуллертона, и советуют анализировать образцы, взятые из более глубоких слоев грунта.

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