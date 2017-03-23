В Калининграде неравнодушные жители спасли погибающую собаку под Берлинским мостом

По словам местных жителей, под мост пёс переправился на льдине подальше от других собак, которые не приняли сородича в свою стаю. Вскоре лёд растаял, окончательно отрезав островитянину путь на большую землю. Пса заметили калининградцы. Сначала сбрасывали ему пищу с моста. А потом развернули целую спасательную операцию.

Ирина Эрдели, волонтёр:

— Мы переправились, Александр причалил. Я стала приманивать собачку, я её нашла. Собачка от нас пыталась убежать, она не сразу подходила, то есть, она испугалась. Я её приманила, в результате, едой. Это немного времени заняло.

Робинзон, как назвали собаку спасатели, оказался сильно истощён и искусан клещами. Выхаживать его взялась семья Антоновых. Пёс — девятимесячный щенок, поэтому быстро нашёл общий язык с детьми.

— Я ему мячик дала. И он такой идёт такой и положил в другое место в траву.

У Антоновых Робинзон пробудет около двух месяцев, пока не вылечится и окончательно не окрепнет.

Алла Вагнер, хозяйка приюта «Ковчег»:

— У нас есть информационная площадка, где мы можем открыть какой-то сбор средств, если понадобится, допустим, на лечение собаки, как в данном случае. Потому что сейчас много клещей, у собаки всё-таки пироплазмоз, и она истощена. Она там долго находилась.

Когда Робинзон твёрдо встанет на лапы, он отправится в приют, где ему найдут настоящий дом.