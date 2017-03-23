В Калининграде неравнодушные жители спасли погибающую собаку под Берлинским мостом
Сейчас пёс весело виляет хвостом и играет с детворой, несмотря на то, что под гладкой чёрной шерстью выпирают рёбра, а лапа перебинтована после капельницы.
Сейчас пёс весело виляет хвостом и играет с детворой, несмотря на то, что под гладкой чёрной шерстью выпирают рёбра, а лапа перебинтована после капельницы.
Ещё пару дней назад животное буквально погибало под Берлинским мостом.
По словам местных жителей, под мост пёс переправился на льдине подальше от других собак, которые не приняли сородича в свою стаю. Вскоре лёд растаял, окончательно отрезав островитянину путь на большую землю. Пса заметили калининградцы. Сначала сбрасывали ему пищу с моста. А потом развернули целую спасательную операцию.
Ирина Эрдели, волонтёр:
— Мы переправились, Александр причалил. Я стала приманивать собачку, я её нашла. Собачка от нас пыталась убежать, она не сразу подходила, то есть, она испугалась. Я её приманила, в результате, едой. Это немного времени заняло.
Робинзон, как назвали собаку спасатели, оказался сильно истощён и искусан клещами. Выхаживать его взялась семья Антоновых. Пёс — девятимесячный щенок, поэтому быстро нашёл общий язык с детьми.
— Я ему мячик дала. И он такой идёт такой и положил в другое место в траву.
У Антоновых Робинзон пробудет около двух месяцев, пока не вылечится и окончательно не окрепнет.
Алла Вагнер, хозяйка приюта «Ковчег»:
— У нас есть информационная площадка, где мы можем открыть
Когда Робинзон твёрдо встанет на лапы, он отправится в приют, где ему найдут настоящий дом.