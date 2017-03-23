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18:16 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде неравнодушные жители спасли погибающую собаку под Берлинским мостом

Сейчас пёс весело виляет хвостом и играет с детворой, несмотря на то, что под гладкой чёрной шерстью выпирают рёбра, а лапа перебинтована после капельницы.

Ещё пару дней назад животное буквально погибало под Берлинским мостом.

По словам местных жителей, под мост пёс переправился на льдине подальше от других собак, которые не приняли сородича в свою стаю. Вскоре лёд растаял, окончательно отрезав островитянину путь на большую землю. Пса заметили калининградцы. Сначала сбрасывали ему пищу с моста. А потом развернули целую спасательную операцию.

Ирина Эрдели, волонтёр:

— Мы переправились, Александр причалил. Я стала приманивать собачку, я её нашла. Собачка от нас пыталась убежать, она не сразу подходила, то есть, она испугалась. Я её приманила, в результате, едой. Это немного времени заняло.

Робинзон, как назвали собаку спасатели, оказался сильно истощён и искусан клещами. Выхаживать его взялась семья Антоновых. Пёс — девятимесячный щенок, поэтому быстро нашёл общий язык с детьми.

— Я ему мячик дала. И он такой идёт такой и положил в другое место в траву.

У Антоновых Робинзон пробудет около двух месяцев, пока не вылечится и окончательно не окрепнет.

Алла Вагнер, хозяйка приюта «Ковчег»:

— У нас есть информационная площадка, где мы можем открыть какой-то сбор средств, если понадобится, допустим, на лечение собаки, как в данном случае. Потому что сейчас много клещей, у собаки всё-таки пироплазмоз, и она истощена. Она там долго находилась.

Когда Робинзон твёрдо встанет на лапы, он отправится в приют, где ему найдут настоящий дом.

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