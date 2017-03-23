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14:24 (мск), источник: Om1.ru

Шишов опасается, что его могут вернуть в омскую колонию

Бывший директор «Мостовика» заявил в суде, что поздравлять его с освобождением по УДО пока рано.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 23 марта, в Омском областном суде представитель стороны обвинения поздравил Олега Шишова со скорым освобождением: после 27 марта экс-руководитель НПО «Мостовик» сможет условно-досрочно выйти из колонии. Однако, как сообщает «НГС», Шишов в ответ заметил: «Сегодня каждый день что-то происходит». Бизнесмен добавил: он помнит человек выходил на свободу, «проходил 200 метров, и его тут же возвращали обратно».

На заседании облсуда гражданская коллегия частично удовлетворила апелляцию Шишова по делу о выплатах Управлению делами президента. Сумму компенсации за ущерб при строительстве Приморского океанариума снизили с 340 миллионов до 183 миллиона.

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