Шишов опасается, что его могут вернуть в омскую колонию
Бывший директор «Мостовика» заявил в суде, что поздравлять его с освобождением по УДО пока рано.
Бывший директор «Мостовика» заявил в суде, что поздравлять его с освобождением по УДО пока рано.
Сегодня, 23 марта, в Омском областном суде представитель стороны обвинения поздравил Олега Шишова со скорым освобождением: после 27 марта
На заседании облсуда гражданская коллегия частично удовлетворила апелляцию Шишова по делу о выплатах Управлению делами президента. Сумму компенсации за ущерб при строительстве Приморского океанариума снизили с 340 миллионов до 183 миллиона.