Уфимцы массово скупают надувные лодки
Уфимцы массово скупают надувные лодки. Настоящий ажиотаж начался в столичных магазинах. Склады пустеют, а покупателей всё больше. Люди решили подстраховаться на время паводка.
Уфимцы массово скупают надувные лодки. Настоящий ажиотаж начался в столичных магазинах. Склады пустеют, а покупателей всё больше. Люди решили подстраховаться на время паводка.
Лодками запасаются в основном жители ежегодно подтопляемых территорий. Как правило, плавсредства берут большие, сразу на несколько семей. Производители тем временем, модернизируют водный транспорт, делая его прочнее.