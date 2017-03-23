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14:22 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимцы массово скупают надувные лодки

Уфимцы массово скупают надувные лодки. Настоящий ажиотаж начался в столичных магазинах. Склады пустеют, а покупателей всё больше. Люди решили подстраховаться на время паводка.

Источник: ГТРК Башкортостан

Лодками запасаются в основном жители ежегодно подтопляемых территорий. Как правило, плавсредства берут большие, сразу на несколько семей. Производители тем временем, модернизируют водный транспорт, делая его прочнее.

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