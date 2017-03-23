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14:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе молодая мама чистила лопатой тротуар, чтобы провезти коляску

Заваленная снегом Уфа «засветилась» на крупных информационных площадках рунета, в сообществе MDK и на сайте pikabu.

На сей раз удачливому фотографу удалось поймать в объектив редкий кадр — недалеко от дома № 46/1 по улице Шафиева, оставив коляску с младенцем, молодая мама взялась за лопату, чтобы очистить тротуар от снега.

Видимо, с коляской там не проехать. Фото вызвало широкий резонанс среди пользователей сайтов, но уфимцев оно не удивило: город зимой находится чуть ли не в окопном положении.

К слову, на днях Ирек Ялалов высказался на тему сообщений всоцсетях о проблемах со снегом в Уфе. Все подобные сообщения он назвал «фейковыми». «Сейчас уже известна стоимость этих роликов и где они делались». Мэр пригрозил, что «у муниципалитета пропадает терпение», и это может кончится заявлением в правоохранительные органы. «Кто-то хочет себе нажить капитал на трудностях в жизни муниципалитета», — сказал Ялалов.

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