В Уфе молодая мама чистила лопатой тротуар, чтобы провезти коляску
Заваленная снегом Уфа «засветилась» на крупных информационных площадках рунета, в сообществе MDK и на сайте pikabu.
Заваленная снегом Уфа «засветилась» на крупных информационных площадках рунета, в сообществе MDK и на сайте pikabu.
На сей раз удачливому фотографу удалось поймать в объектив редкий кадр — недалеко от дома № 46/1 по улице Шафиева, оставив коляску с младенцем, молодая мама взялась за лопату, чтобы очистить тротуар от снега.
Видимо, с коляской там не проехать. Фото вызвало широкий резонанс среди пользователей сайтов, но уфимцев оно не удивило: город зимой находится чуть ли не в окопном положении.
К слову, на днях Ирек Ялалов высказался на тему сообщений всоцсетях о проблемах со снегом в Уфе. Все подобные сообщения он назвал «фейковыми». «Сейчас уже известна стоимость этих роликов и где они делались». Мэр пригрозил, что «у муниципалитета пропадает терпение», и это может кончится заявлением в правоохранительные органы. «Кто-то хочет себе нажить капитал на трудностях в жизни муниципалитета», — сказал Ялалов.