В Уфе молодая мама чистила лопатой тротуар, чтобы провезти коляску

На сей раз удачливому фотографу удалось поймать в объектив редкий кадр — недалеко от дома № 46/1 по улице Шафиева, оставив коляску с младенцем, молодая мама взялась за лопату, чтобы очистить тротуар от снега.

Видимо, с коляской там не проехать. Фото вызвало широкий резонанс среди пользователей сайтов, но уфимцев оно не удивило: город зимой находится чуть ли не в окопном положении.