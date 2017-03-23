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14:25 (мск), источник: УНИАН

Ситуация в Киевском метрополитене грозит остановкой работы подземки — Кличко

На днях, по словам мэра Киева, по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Источник: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ситуация в Киевском метрополитене грозит остановкой работы подземки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кличко, об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

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Кличко призвал депутатов Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса относительно долга Киевского метрополитена на заседании Совета национальной безопасности и обороны, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

«Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга “Киевского метрополитена”, счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. Кратко напомню историю вопроса. В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией “Укррослизинг”. В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд гривен», — подчеркнул Кличко.

По словам мэра, в 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий этой сделки, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследовать ситуацию, сложившуюся в связи с претензиями «Укррослизинга».

«Как вы знаете, по иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро», — отметил Киевский городской голова.

«В июне 2016-го я обратился в парламент, правительство, Службу безопасности с тем, чтобы было инициировано рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности и обороны, чтобы мы не оказались перед угрозой остановки метро. Но — ни реакции, на которую я рассчитывал, ни какого-либо ответа на обращение не поступило. 2 марта этого года я обратился еще раз. Результат — такой же», — заявил Кличко.

На днях, по словам мэра Киева, по постановлению суда исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

«А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. То есть, нас заставляют оплатить старые долги, которые кто-то брал, — подчеркнул Кличко. — В такой ситуации я обращаюсь к депутатам, которые представляют интересы киевлян, теперь от имени Киевсовета обратиться к Верховной Раде, Кабинету министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение этого вопроса на СНБО. И в сжатые сроки. Чтобы метро в столице не остановилось!».

По его словам, этот вопрос очень важен для города, поскольку ежедневно 1,5 млн человек в Киеве пользуются метро, поэтому нельзя допустить, чтобы самый массовый общественный транспорт остановился.

Мэр Киева также пригласил руководителя метрополитена Виктора Брагинского и заместителя председателя КГГА Николая Поворозника предоставить подробную информацию по этой ситуации.

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