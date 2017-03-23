Ситуация в Киевском метрополитене грозит остановкой работы подземки — Кличко
На днях, по словам мэра Киева, по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен».
На днях, по словам мэра Киева, по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен».
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ситуация в Киевском метрополитене грозит остановкой работы подземки.
Как сообщили УНИАН в
Кличко призвал депутатов Киевсовета обратиться в Верховную Раду, Кабинет министров и СБУ, чтобы инициировать рассмотрение вопроса относительно долга Киевского метрополитена на заседании Совета национальной безопасности и обороны, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.
«Угрожающая ситуация сложилась вокруг долга “Киевского метрополитена”, счета которого, как вы знаете, арестованы по решению суда. Кратко напомню историю вопроса. В 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией “Укррослизинг”. В период с 2010 по 2013 годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд гривен», — подчеркнул Кличко.
По словам мэра, в 2015 году Киевсовет начал изучение условий и последствий этой сделки, а в марте прошлого года обратился в прокуратуру с требованием расследовать ситуацию, сложившуюся в связи с претензиями «Укррослизинга».
«Как вы знаете, по иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро», — отметил Киевский городской голова.
«В июне 2016-го я обратился в парламент, правительство, Службу безопасности с тем, чтобы было инициировано рассмотрение этого вопроса Советом нацбезопасности и обороны, чтобы мы не оказались перед угрозой остановки метро. Но — ни реакции, на которую я рассчитывал, ни
На днях, по словам мэра Киева, по постановлению суда исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен».
«А это прямая угроза парализации работы и остановки столичного метро. То есть, нас заставляют оплатить старые долги, которые
По его словам, этот вопрос очень важен для города, поскольку ежедневно 1,5 млн человек в Киеве пользуются метро, поэтому нельзя допустить, чтобы самый массовый общественный транспорт остановился.
Мэр Киева также пригласил руководителя метрополитена Виктора Брагинского и заместителя председателя КГГА Николая Поворозника предоставить подробную информацию по этой ситуации.