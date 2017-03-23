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14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Кассир из Китая за 77 секунд вручную пересчитала шесть пачек купюр

Кассир из провинции Шаньдун на востоке Китая менее чем за полторы минуты пересчитала шесть пачек денег. На видео, опубликованное на YouTube, обратило внимание издание Mashable.

Женщина вручную перебрала 550 купюр разного достоинства, это заняло у нее всего 77 секунд. Кассир при этом использовала распространенный в Китае метод счета денег пятью пальцами. Она также записывала полученные данные.

Ранее 23 марта сообщалось, что сотрудникам автобусного парка в китайской провинции Цзянсу выдали зарплату монетами достоинством один юань (около восьми рублей). Руководство компании решило, что пересчитать и отвезти такое количество мелочи в банк слишком трудно.

Комментарии
1
woodyM®SailorАВ
круто!!))
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