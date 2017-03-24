Гигантская акула напугала новозеландского рыболова
Житель новозеландского города Окленд Шон Маккормак (Sean McCormack) снял на видео крупную белую акулу, которая кружила возле его лодки. Об этом сообщает TVNZ.
Житель новозеландского города Окленд Шон Маккормак (Sean McCormack) снял на видео крупную белую акулу, которая кружила возле его лодки. Об этом сообщает TVNZ.
Маккормак рыбачил в море и уже собирался возвращаться, когда заметил хищника. По всей видимости, ее заинтересовала приманка, которую использовал мужчина.
По размерам акула была сопоставима с лодкой Маккормака, имеющей длину 3,6 метра. «Я дрожал, как школьница», — признается рыболов. Он попытался вытянуть леску, но акула ее перекусила.
Белые акулы — одни из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем они вырастают до 4,6—4,8 метров в длину, но встречаются особи длиной до 6 метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.