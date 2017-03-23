Сериал про ангарского маньяка Попкова снимет российская кинокомпания
Российская кинокомпания Yellow, Black and White снимет сериал про маньяка Михаила Попкова.
Российская кинокомпания Yellow, Black and White снимет сериал про маньяка Михаила Попкова.
Где его будут показывать, пока неизвестно, но проектом уже заинтересовался один из федеральных каналов, сообщает медиапортал «Медуза». Рабочее название фильма «Ангарск-81», по количеству жертв маньяка.
Напомним, в 2015 году бывшего милиционера приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин, а в 2017 году он признался в убийстве ещё 59.