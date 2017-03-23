Сериал про ангарского маньяка Попкова снимет российская кинокомпания

Где его будут показывать, пока неизвестно, но проектом уже заинтересовался один из федеральных каналов, сообщает медиапортал «Медуза». Рабочее название фильма «Ангарск-81», по количеству жертв маньяка.

Напомним, в 2015 году бывшего милиционера приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин, а в 2017 году он признался в убийстве ещё 59.