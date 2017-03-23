Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
16:36 (мск), источник: Вести Иркутск

Сериал про ангарского маньяка Попкова снимет российская кинокомпания

Российская кинокомпания Yellow, Black and White снимет сериал про маньяка Михаила Попкова.

Где его будут показывать, пока неизвестно, но проектом уже заинтересовался один из федеральных каналов, сообщает медиапортал «Медуза». Рабочее название фильма «Ангарск-81», по количеству жертв маньяка.

Напомним, в 2015 году бывшего милиционера приговорили к пожизненному заключению за убийство 22 женщин, а в 2017 году он признался в убийстве ещё 59.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп назвал нечестными репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Автомобиль попытался въехать на торговую улицу в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь