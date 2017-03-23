Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Показательная казнь»: генпрокурор об убийстве Вороненкова
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Анфиса Чехова показала грудь в откровенной фотосессии - СМИ
СМИ о причине взрыва военной базы под Харьковом
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
14:32 (мск), источник: СуперОмск

В деревне Омской области объявили карантин из-за малокровия лошадей

Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 21 марта был установлен карантин в деревне Петровка Марьяновского района, где была выявлена инфекционная анемия лошадей.

Карантин продлится до 1 июня, в этот период в Петровке будет запрещено вводить или выводить однокопытных, перегруппировать восприимчивых животных без разрешения ветеринара, продавать полученные от лошадей сыворотки без обезвреживания от вируса инфекционной анемии. Кроме того, там пройдет комплекс ветеринарных спецмероприятий для ликвидации инфекции и ее предупреждения.

Инфекционная анемия лошадей является вирусной болезнью, поражающей органы кроветворения и влекущей лихорадку и малокровие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Украина усилила охрану границы с Россией
Литва взыщет с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
Медведев заявил об отсутствии проблем со здоровьем
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь