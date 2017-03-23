В деревне Омской области объявили карантин из-за малокровия лошадей

Карантин продлится до 1 июня, в этот период в Петровке будет запрещено вводить или выводить однокопытных, перегруппировать восприимчивых животных без разрешения ветеринара, продавать полученные от лошадей сыворотки без обезвреживания от вируса инфекционной анемии. Кроме того, там пройдет комплекс ветеринарных спецмероприятий для ликвидации инфекции и ее предупреждения.

Инфекционная анемия лошадей является вирусной болезнью, поражающей органы кроветворения и влекущей лихорадку и малокровие.