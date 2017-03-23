Здание администрации Екатеринбурга подсветят синим цветом в рамках акции помощи детям, страдающих аутизмом

Так, синяя подсветка, которая считается международным символом аутизма, будет включена 2 апреля на зданиях администрации Екатеринбурга, театра юного зрителя, театра балета «Щелкунчик», а также других зданиях.

Кроме того, синим цветом будут освещаться фонари на улице Вайнера.

В этот же день в Театре юного зрителя состоится фестиваль «День открытых людей». Гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах по танцам и капоэйре, посмотреть выступление музыкальных групп и оркестра, а также увидеть театральный перформанс с участием «особенных» артистов.

Во всех муниципальных учреждениях культуры города в рамках акции состоятся уроки доброты для школьников, семинары и круглые столы для специалистов, показы документальных и художественных фильмов, выставки, флешмобы и мастер-классы.

Отмечается, что в подготовке и проведении «Зажги синим» в Екатеринбурге в прошлом году приняли участие более 17 тыс. человек.