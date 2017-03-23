Здание администрации Екатеринбурга подсветят синим цветом в рамках акции помощи детям, страдающих аутизмом
Екатеринбург. 23 марта.
Екатеринбург. 23 марта.
Так, синяя подсветка, которая считается международным символом аутизма, будет включена 2 апреля на зданиях администрации Екатеринбурга, театра юного зрителя, театра балета «Щелкунчик», а также других зданиях.
Кроме того, синим цветом будут освещаться фонари на улице Вайнера.
В этот же день в Театре юного зрителя состоится фестиваль «День открытых людей». Гости мероприятия смогут принять участие в
Во всех муниципальных учреждениях культуры города в рамках акции состоятся уроки доброты для школьников, семинары и круглые столы для специалистов, показы документальных и художественных фильмов, выставки, флешмобы и
Отмечается, что в подготовке и проведении «Зажги синим» в Екатеринбурге в прошлом году приняли участие более 17 тыс. человек.