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14:51 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье придет похолодание

До конца текущей недели в регионе днем будет плюсовая температура. Однако затем Пермский край накроет циклон, который принесет с собой холодный воздух и сильные осадки.

Источник: РИА "Новости"

23 марта — это самый теплый день в этом месяце. Днем температура достигла +6…+11°, в Перми около +8°.

По данным ГИС-центра ПГНИУ, до конца недели в дневное время будет наблюдаться плюсовая температура. Однако уже с 25 марта начнутся осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Они продлятся до середины дня 26 марта. За это время по югу края может выпасть до 10 мм осадков.

В начале следующей недели ожидается смещение на европейскую территорию России обширного высокого циклона с Баренцева моря. Это приведет к значительному похолоданию, которое может задержаться на 1−2 дня, а также может принести сильные осадки.

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