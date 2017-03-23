В Прикамье придет похолодание
До конца текущей недели в регионе днем будет плюсовая температура. Однако затем Пермский край накроет циклон, который принесет с собой холодный воздух и сильные осадки.
До конца текущей недели в регионе днем будет плюсовая температура. Однако затем Пермский край накроет циклон, который принесет с собой холодный воздух и сильные осадки.
23 марта — это самый теплый день в этом месяце. Днем температура достигла +6…+11°, в Перми около +8°.
По данным
В начале следующей недели ожидается смещение на европейскую территорию России обширного высокого циклона с Баренцева моря. Это приведет к значительному похолоданию, которое может задержаться на 1−2 дня, а также может принести сильные осадки.