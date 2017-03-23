В Прикамье придет похолодание

23 марта — это самый теплый день в этом месяце. Днем температура достигла +6…+11°, в Перми около +8°.



По данным ГИС-центра ПГНИУ, до конца недели в дневное время будет наблюдаться плюсовая температура. Однако уже с 25 марта начнутся осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. Они продлятся до середины дня 26 марта. За это время по югу края может выпасть до 10 мм осадков.



В начале следующей недели ожидается смещение на европейскую территорию России обширного высокого циклона с Баренцева моря. Это приведет к значительному похолоданию, которое может задержаться на 1−2 дня, а также может принести сильные осадки.