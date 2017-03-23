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14:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе сносят часть здания Приходского училища

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе начали сносить часть здания 11-го Приходского училища на улице Кустарной, 19, сообщают активисты движения «Архзащита Уфы».

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Здание представляет культурную и историческую ценность и по сути является памятником истории и архитектуры губернского города, считают общественники. В 2014 году оно не было включено в реестр объектов культурного наследия, и даже несмотря на то, что каменный дом хорошо сохранился, было решено его снести. Застройщик заверяет, что старая часть здания, постройки конца XIX века, будет сохранена. На месте сноса будет построен 21-этажный дом.

Домовладение впервые как Городское приходское училище встречается в Справочной книге Уфы за 1908 год, значит было построено в период между 1904 и 1908 годами. В двухэтажном здании учились дети рабочей окраины. В последующем в стенах Приходского училища № 11 располагались художественно-графическое отделение Уфимского педагогического училища № 2, детдом.

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