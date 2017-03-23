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14:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Крымчане жалуются на тесные автобусы

Не во всех транспортных средствах соблюдаются правила перевозки пассажиров.

В редакцию «КП» обратилась жительница Севастополя Мария Клюева, которая рассказала о «незабываемой» поездке в ПАЗе, следующем по маршруту Симферополь — Севастополь.

— Автобус чистенький, новый, но мне «повезло» купить билет на место № 15. Расстояние между моим сиденьем и передним сантиметров 25! Разместиться взрослому человеку крайне сложно, тем более вытерпеть два часа в дороге, — рассказала Мария Клюева. — Но то, что после поездки у меня остались синяки на коленках — это полбеды. А вот то, что не соблюдаются правила перевозки пассажиров — это проблема. Ведь не дай бог аварийная ситуация и пассажир просто не выберется наружу, так как он фактически будет зажат между креслами.

Редакция «Комсомолки» обратилась за разъяснениями к перевозчику ИП Булгадарян.

— Эти автобусы ПАЗы новые, мы их пригнали из Москвы буквально в феврале. Всем российским стандартам они соответствуют. Рулевое управление, тормозная система, отопление зимой — все эти технические характеристики на должном уровне и соответствуют ГОСТ. Но насчет задних сидений, да, нам поступили жалобы и на одном автобусе мы передвинули немного впереди стоящие сиденья, чтобы пассажирам было комфортнее. Автобусом, о котором вы говорите, мы тоже займемся. Устраним проблему к началу следующей недели, обещаем, — заверил «КП» заместитель директора ИП Булгадарян Кирилл Яценко.

Кстати, некоторые маршрутчики намеренно добавляют лишние кресла в салон. Пассажирам тесно, зато перевозчик получает большее количество мест, а соответственно большую выручку. Это нарушение ГОСТ. В таких случаях стоит обращаться с жалобой в департамент транспорта Севастополя или Минтранс РК, а также в ГИБДД.

КОНКРЕТНО.

Междугородный автобус (класс II) — автобус, сконструированный и оборудованный для междугородных перевозок. В автобусе этого класса вне прохода нет участков, специально предназначенных для стоящих пассажиров, но в нем можно перевозить стоящих в проходе пассажиров на короткие расстояния.

— В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 41.34−2004 (Правила ЕЭК ООН № 36) расстояние между сиденьями — передней стороной спинки сиденья и задней стороной спинки, расположенного впереди сиденья, при изменении по горизонтали и на любой высоте над полом между верхней поверхностью подушки сиденья и высотой 62 сантиметра над уровнем пола — должно быть не менее 68 сантиметров для транспорта второго класса и не менее 65 сантиметров для первого класса (маршрутки по городу), — сообщили «КП» в Крымском управлении Госавтонадзора.

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