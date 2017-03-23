Платных парковок в центре Минска станет больше

Сейчас в столице за деньги можно припарковаться примерно в 3 тысячах мест, до конца года таких мест может стать 10 тысяч. Работа идет по плану. Юрий Важник надеется, что проект существенно разгрузит центральную часть города, передает БЕЛТА.

Место на парковке можно оплатить разными способами: через SMS и USSD-запрос, с помощью спецприложения, карточкой через банкомат, парковочной картой, которую можно купить в киосках «Белсоюзпечати» и через парковочные терминалы.