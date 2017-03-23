Платных парковок в центре Минска станет больше
Платных парковочных мест в центре Минска станет больше, рассказал сегодня председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник.
Платных парковочных мест в центре Минска станет больше, рассказал сегодня председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник.
Сейчас в столице за деньги можно припарковаться примерно в 3 тысячах мест, до конца года таких мест может стать 10 тысяч. Работа идет по плану. Юрий Важник надеется, что проект существенно разгрузит центральную часть города, передает БЕЛТА.
Разобраться с новой системой помогут инфощиты на стоянке или сотрудники специальной инспекции, которые контролируют оплату.