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15:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Платных парковок в центре Минска станет больше

Платных парковочных мест в центре Минска станет больше, рассказал сегодня председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сейчас в столице за деньги можно припарковаться примерно в 3 тысячах мест, до конца года таких мест может стать 10 тысяч. Работа идет по плану. Юрий Важник надеется, что проект существенно разгрузит центральную часть города, передает БЕЛТА.

Место на парковке можно оплатить разными способами: через SMS и USSD-запрос, с помощью спецприложения, карточкой через банкомат, парковочной картой, которую можно купить в киосках «Белсоюзпечати» и через парковочные терминалы.

Разобраться с новой системой помогут инфощиты на стоянке или сотрудники специальной инспекции, которые контролируют оплату.

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