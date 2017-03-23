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15:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

МИД предостерегает россиян называть себя «рюсся» и смеяться над словом «яблан»

Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В преддверии начала отпускного сезона на странице консульского департамента МИД РФ появился список «общих элементов поведения», которые, по мнению авторов документа, могут стать причиной «нежелательного инцидента» с россиянином в другой стране. Инструкции к странам расположены в алфавитном порядке, впрочем, перечень не полный. Так, скажем, не сказано, как лучше вести себя на Украине.

Сами рекомендации весьма забавны: не называть жителей Финляндии «чухонцами» и фотографировать портреты лидеров КНДР так, чтобы они полностью помещались в кадр.
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«Степень строгости соответствующих запретов может варьироваться в зависимости от условий конкретной страны», — заранее поясняют авторы масштабной инструкции под названием «Общие элементы поведения, рекомендуемые для большинства государств мира в целях недопущения нежелательных инцидентов».

Документ начинается с рекомендаций, единых для всех стран мира, а затем отдельно для государств «с прочными исламскими традициями» и «с буддистской традицией». В любой точке мира, советует МИД РФ, следует «воздерживаться от использования слов “негр” или “ниггер”, а также их производных» и «не критиковать местную (порой специфическую) кухню в присутствии местного населения». Что касается мусульманских стран, то тут не советуют «пытаться познакомиться с женской частью семьи хозяина дома» и даже задавать вопросы о супруге собеседника. В буддистских странах МИД предостерегает касаться голов местных жителей.

Далее идет алфавитный перечень некоторых стран мира, порой с упущениями. Например, страна на букву «А» там только одна — «Австрия», а Австралия, Ангола, Армения и Азербайджан отсутствуют.

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Таким образом, МИД считает нужным предупредить россиян об опасности оскорблений «по признаку сексуальной ориентации» в Австрии, но ничего не говорит о том, с какой осторожностью следует обсуждать тему межнациональных отношений в Баку или Ереване. Не сказано, и как лучше вести себя на Украине.

Достаточно много внимания авторы инструкции уделяют оскорбительным жестам и ругательным словам, порой проводя целый ликбез по ненормативной лексике в иностранных языках. «Поднятый вверх большой палец, означающий в большинстве стран мира положительную оценку происходящему, несет здесь оскорбительный подтекст, используется в случаях, когда собеседник хочет в грубой форме осадить говорящего или обидеть его», — пишут они о Гвинее-Бисау.

Российскому туристу также предлагают ознакомиться с трудностями греческого языка.

Греки и гречанки во всех слоях общества обильно уснащают свою речь ругательствами, причем не только в гневе или раздражении, но и в шутку. Самое распространенное словечко — “малакас”, что в зависимости от ситуации означает от “тупой придурок” до “хороший честный парень”
инструкция МИД РФ
Фоторепортаж
Тайский День слона13 марта в Таиланде отмечается один из самых значимых национальных праздников — День слона.

В другой стране, куда многие россияне едут ради пляжного отдыха, — Таиланде — МИД предостерегает от «неуважительных жестов и выражений по отношению к национальному флагу и портретам покойного короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) и новому королю Махе Вачиралонгкорну (Рамы X)». Оскорбления короля и его семьи караются в Таиланде 15 годами тюрьмы. «Ни в коем случае» не стоит, как следует из инструкции, «гладить тайцев по голове» или «при первой встрече в знак дружбы обнимать их».

В еще одной популярной у российских туристов стране — Турции — МИД РФ рекомендует учитывать, что «поднятые вверх указательный и средний пальцы в виде латинской буквы “V”, повсеместно означающие “победу”, в Турции используются сторонниками курдского движения». «В связи с наличием антикурдских настроений у националистически настроенной части населения этот жест может вызвать неадекватную реакцию. Российские “пальцы веером” (поднятые указательный палец и мизинец), напротив, напоминают приветствие турецких националистов (“серых волков”), и от этого жеста также лучше воздержаться», — говорится в документе.

Если туриста вдруг занесло в Северную Корею, то там МИД РФ советует фотографировать портреты Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чон Ына только так, чтобы они полностью попадали в кадр, а пустые полки магазинов не фотографировать вообще.

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Посещающим Израиль стоит, по мнению МИД РФ, знать, что «в целом порог речевой толерантности в это стране занижен, здесь зачастую можно услышать искаженные русские нецензурные выражения, изначально запущенные в оборот еврейскими эмигрантами в Палестину в начале XX века».

«Но иностранцам следует избегать нелитературной лексики из идиша (“поц”, “шмок”) и арабского языка (“кус уммак”, “шармута”). Недопустимо использование слова “жид” по отношению к любому еврею, даже не понимающему русский язык», — сказано в инструкции. Кроме того, в ней отмечается, что туристам «следует учитывать обостренную чувствительность израильтян практически ко всем видам критики как самого Государства Израиль, так и каких-либо сторон жизни в нем».

Впрочем, недопонимание может возникнуть и в странах, где живут славянские народы. Авторы инструкции обращают внимание:

Словацкая ненормативная лексика схожа по звучанию с русской, и штраф за ее использование — €50−100». Сербский язык тоже близок к русскому, но здесь не следует проявлять «эмоционально окрашенную реакцию» на такие сербские слова, как «понос» («гордость»), «яблан» («тополь»), «позориште» («театр»)
инструкция МИД РФ

Упомянут в рекомендациях и ставший уже хрестоматийным пример с русскими словами «курица» и «спички». Дело в том, что «курац» означает по-сербски мужской половой орган, а «пичка» — женский.

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Одним из последних языков, с которым знакомят туристов, стал узбекский. Здесь МИД предостерегает использовать слова, которые россияне вряд ли узнали бы, если бы не прочитали эту инструкцию: «джаляб», «кут», «куток», «ом», «сикмок», «харып». Значение первых пяти слов МИД не раскрывает, а вот «харып» переводит как «быдло».

Впрочем, значение, по мнению МИД РФ, имеет не только то, как вы называете собеседника, но и то, как вы называете себя. В Финляндии, например, не следует использовать слово «рюсся» — пренебрежительное название россиян и русских. Если представитесь таким образом, «финский собеседник в лучшем случае будет просто обескуражен, а в худшем — станет относиться неуважительно».

Кирилл Кривошеев

Комментарии
2
Супер Культурный
Не забудьте с собой носить портрет сталина и ким ер сена и ына
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Виталий Станков
что то мне подсказывает....что их слова имеют глобальное значение( смеюсь...как Жириновский после анекдота про меркель и обамку)))))
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