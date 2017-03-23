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15:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовская область избавится от мусорных свалок в 2019 году

К концу 2019 года Ростовская область планирует избавиться от несанкционированных мусорных свалок.

Источник: ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 марта, на Дону насчитывается более 500 полигонов, из них только 31 относится к числу санкционированных, 160 очагов уже законсервировано.

В этом году власти делают акцент на создание новой системы обращения с отходами. В частности, в регионе разработана территориальная схема обращения с отходами, которая предполагает сортировку мусора и вторичную переработку. Также определят оператора, который будет нести ответственность за сбор, транспортировку, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов (ТБО).

Следующий шаг — старт строительства межмуниципальных экологических отходоперерабытывающих комплексов (МЭОК). Их число определено еще несколько лет назад — восемь, но, несмотря на поручение донского губернатора Василий Голубева, с 2014 года ни один объект так и не начат.

«После того, как мы объявили намерение реализовать этот проект, пауза была до года. Изначально мы приглашали к сотрудничеству предпринимателей области, но в ответ — тишина. Тогда мы обратились к другим регионам. В течение нескольких лет мы покупаем различную специальную технику, в том числе мусоровозы, и будем это делать. Но ожидаем, что муниципалитеты на местах также активно включатся в эту работу, а не будут занимать иждивенческую позицию», — заявлял губернатор в 2014 году.

«Реализация мероприятий по строительству объектов восьми межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов продолжается. На эти цели в 2016 году инвесторами затрачено порядка 85,2 млн рублей. По Волгодонскому МЭОК разработан проект на строительство мусороперерабатывающего завода и полигона, получены положительные заключения экологической и строительной экспертиз, прорабатывается возможность заключения концессионного соглашения. По трем МЭОК (Новочеркасский, Мясниковский разработаны и проходят экспертизу проекты, Красносулинский проект дорабатывается для прохождения экспертизы) ведется разработка проектов на строительство. По четырем МЭОК (Сальский, Неклиновский, Морозовский, Миллеровский) проводится работа по изменению категории земельных участков», — сказано в справке МинЖКХ по итогам деятельности ведомства в 2016 году.

Один из самых больших полигонов ТБО находится в Батайске. Сюда свозили мусор со всего города более 10 лет. В 2013 году он выработал свой ресурс и был закрыт по решению суда. Рекультивация свалки площадью более 53 тыс. кв. метров продолжается с 2015 года. На эти цели выделено 196,3 млн рублей.

Как проинформировали ИА REGNUM в облпрокуратуре, между управлением ЖКХ Батайска и ООО «Монтажгазспецстрой» заключен муниципальный контракт о выполнении работ. Рекультивацию подрядчик выполняет под прокурорским надзором. Срок окончания работ — 31 декабря 2017 года.

После этого территорию облагородят и озеленят. Преобразится территория бывшей свалки, которая протянулась вдоль трассы М-4 «Дон», к ЧМ-2018.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно на территории области образуется около 5 млн тонн отходов. Но из этого объема перерабатывается только четверть, остальное вывозится на полигоны. В 2016 году инспекторы Роспотребнадзора насчитали более 500 стихийных свалок.

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