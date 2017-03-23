Ушла из жизни художница Мария Савченкова

Ей присвоено звание народного художника России. С 1949 года Мария Владимировна, будучи другом писателя Калинина, приезжала и работала в хуторе Пухляковском. Именно она помогла литератору создать уникальную картинную галерею.

В сентябре этого года Мария Савченкова отметила бы 100-летний юбилей.