Ушла из жизни художница Мария Савченкова
Мария Владимировна Савченкова родилась в Новочеркасске, окончила Суриковский институт, участвовала в выставках в Советском союзе, в Европе и за океаном.
Мария Владимировна Савченкова родилась в Новочеркасске, окончила Суриковский институт, участвовала в выставках в Советском союзе, в Европе и за океаном.
Ей присвоено звание народного художника России. С 1949 года Мария Владимировна, будучи другом писателя Калинина, приезжала и работала в хуторе Пухляковском. Именно она помогла литератору создать уникальную картинную галерею.
В сентябре этого года Мария Савченкова отметила бы 100-летний юбилей.