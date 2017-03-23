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15:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ушла из жизни художница Мария Савченкова

Мария Владимировна Савченкова родилась в Новочеркасске, окончила Суриковский институт, участвовала в выставках в Советском союзе, в Европе и за океаном.

Ей присвоено звание народного художника России. С 1949 года Мария Владимировна, будучи другом писателя Калинина, приезжала и работала в хуторе Пухляковском. Именно она помогла литератору создать уникальную картинную галерею.

В сентябре этого года Мария Савченкова отметила бы 100-летний юбилей.

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