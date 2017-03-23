Летом в шести парках Казани появятся сезонные кинотеатры
(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Летом 2017 года в парках и знаковых местах отдыха Казани будут размещены сезонные кинотеатры.
(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Оксана Романова). Летом 2017 года в парках и знаковых местах отдыха Казани будут размещены сезонные кинотеатры.
Электронный аукцион на право размещения шести таких временных объектов был проведен Комитетом потребительского рынка исполкома столицы РТ 23 марта.
Администрация города среди заявленных лотов разместила участки площадью 30 кв. м в парках «Крылья советов», Победы, Урицкого, в сквере у Татгосфилармонии на улице Павлюхина, а также на озере Лебяжье и у Центра семьи «Казан».
Стартовая цена площадок для публичной демонстрации кино в течение пяти месяцев (с 1 мая по 30 сентября 2017 года) колеблется в зависимости от лота от 47 тыс. 713 рублей до 55 тыс. 450 рублей за сезон. Шаг аукциона в среднем составляет около 2,5 тыс. рублей, взнос на блокировочный счет для подачи заявки на участие в аукционе — от 50 тыс. до 55,6 тыс. рублей.
Итоги электронного аукциона на право размещения сезонных кинотеатров подведут 28 марта.