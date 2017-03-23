Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Авитаминоз: правда или вымысел
Вдова Вороненкова приехала на место убийства супруга
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
16:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Зал для занятий самбо появился в кадетской школе-интернате Нижнего Новгорода

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в открытии зала принял участие глава администрации города Сергей Белов.

В рамках открытой тренировки, кадеты продемонстрировали гостям свои навыки владения техникой борьбы. Юные самбисты отметили, что профессиональный борцовский ковер, который снижает вероятность получения травм. Кроме того, в новом зале есть всё необходимое для тренировок: шведская стенка, турники, брусья, борцовские манекены. Для обучения ребят три раза в неделю в школу будут приезжать тренеры из кстовской школы самбо. Занятия будут бесплатными.

«Кадетская школа получила хорошую базу для полноценного учебного процесса, и муниципалитет планирует вкладывать сюда силы и средства, чтобы развивать образовательное направление с акцентом на гражданско-патриотическое воспитание. Здесь сила духа не менее важна, чем сила тела. Занимаясь самбо, ребята воспитывают в себе выносливость и стойкость. Уверен, что под руководством профессиональных тренеров и своих преподавателей они вырастут настоящими мужчинами, способными с честью выйти из любой ситуации, постоять за себя и за свою семью», — отметил Сергей Белов.

Зал для занятия самбо был оборудован на безвозмездной основе в рамках общественного федерального проекта «Я расту со спортом». На сегодняшний день в России открыто 30 спортивных залов для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Напомним, кадетская школа № 4 переехала в здание бывшего интерната № 6 1 сентября 2015 года.

СПРАВКА

Кадетская школа-интернат — уникальное для Нижнего Новгорода учебное заведение. Она зародилась в 1995 году, когда в результате сотрудничества с военно-патриотическим клубом «Юный десантник» на базе школы был открыт первый кадетский класс. В 2001 году школа приобрела статус кадетской. В 2015 году кадетская школа № 4 имени Героя России И. В. Гурова прошла реорганизацию, в результате которой к ней присоединился интернат № 6.

Занятия здесь проводят, как правило, офицеры вооруженных сил или МВД, вышедшие в запас, большинство тренеров имеют звания мастеров спорта, совместно с федерацией парашютного спорта на базе школы открыта секция по подготовке парашютистов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп раскритиковал СМИ за репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь