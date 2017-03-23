Зал для занятий самбо появился в кадетской школе-интернате Нижнего Новгорода
Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в открытии зала принял участие глава администрации города Сергей Белов.
Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в открытии зала принял участие глава администрации города Сергей Белов.
В рамках открытой тренировки, кадеты продемонстрировали гостям свои навыки владения техникой борьбы. Юные самбисты отметили, что профессиональный борцовский ковер, который снижает вероятность получения травм. Кроме того, в новом зале есть всё необходимое для тренировок: шведская стенка, турники, брусья, борцовские манекены. Для обучения ребят три раза в неделю в школу будут приезжать тренеры из кстовской школы самбо. Занятия будут бесплатными.
«Кадетская школа получила хорошую базу для полноценного учебного процесса, и муниципалитет планирует вкладывать сюда силы и средства, чтобы развивать образовательное направление с акцентом на
Зал для занятия самбо был оборудован на безвозмездной основе в рамках общественного федерального проекта «Я расту со спортом». На сегодняшний день в России открыто 30 спортивных залов для воспитанников детских домов и
Напомним, кадетская школа № 4 переехала в здание бывшего интерната № 6 1 сентября 2015 года.
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Кадетская
Занятия здесь проводят, как правило, офицеры вооруженных сил или МВД, вышедшие в запас, большинство тренеров имеют звания мастеров спорта, совместно с федерацией парашютного спорта на базе школы открыта секция по подготовке парашютистов.