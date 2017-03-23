Зал для занятий самбо появился в кадетской школе-интернате Нижнего Новгорода

В рамках открытой тренировки, кадеты продемонстрировали гостям свои навыки владения техникой борьбы. Юные самбисты отметили, что профессиональный борцовский ковер, который снижает вероятность получения травм. Кроме того, в новом зале есть всё необходимое для тренировок: шведская стенка, турники, брусья, борцовские манекены. Для обучения ребят три раза в неделю в школу будут приезжать тренеры из кстовской школы самбо. Занятия будут бесплатными.

«Кадетская школа получила хорошую базу для полноценного учебного процесса, и муниципалитет планирует вкладывать сюда силы и средства, чтобы развивать образовательное направление с акцентом на гражданско-патриотическое воспитание. Здесь сила духа не менее важна, чем сила тела. Занимаясь самбо, ребята воспитывают в себе выносливость и стойкость. Уверен, что под руководством профессиональных тренеров и своих преподавателей они вырастут настоящими мужчинами, способными с честью выйти из любой ситуации, постоять за себя и за свою семью», — отметил Сергей Белов.

Зал для занятия самбо был оборудован на безвозмездной основе в рамках общественного федерального проекта «Я расту со спортом». На сегодняшний день в России открыто 30 спортивных залов для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Напомним, кадетская школа № 4 переехала в здание бывшего интерната № 6 1 сентября 2015 года.

СПРАВКА

Кадетская школа-интернат — уникальное для Нижнего Новгорода учебное заведение. Она зародилась в 1995 году, когда в результате сотрудничества с военно-патриотическим клубом «Юный десантник» на базе школы был открыт первый кадетский класс. В 2001 году школа приобрела статус кадетской. В 2015 году кадетская школа № 4 имени Героя России И. В. Гурова прошла реорганизацию, в результате которой к ней присоединился интернат № 6.

Занятия здесь проводят, как правило, офицеры вооруженных сил или МВД, вышедшие в запас, большинство тренеров имеют звания мастеров спорта, совместно с федерацией парашютного спорта на базе школы открыта секция по подготовке парашютистов.