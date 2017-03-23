СМИ назвали 20 волшебных мест, где можно увидеть весенние цветы

Метеорологическое агентство Японии сообщило, что на одном из деревьев в храме Ясукуни в центре Токио появились пять цветков. Сомэй-ёсино является наиболее популярным и широко распространенным видом сакуры.

Сезон ежегодного цветения сакуры в Токио начинается, когда на главном дереве, растущем в храме Ясукуни, распускаются пять или более цветков. Первые цветки появляются на Окинаве в январе, затем в центральных регионах, в том числе Киото и Токио в конце марта, а к маю подбираются к Хоккайдо.

Однако Япония — не единственное место, где можно насладиться весенним цветением, отмечает The Telegraph. Например, цветки распускаются в Вашингтоне (округ Колумбия).