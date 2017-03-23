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16:46 (мск), источник: Моя Планета

СМИ назвали 20 волшебных мест, где можно увидеть весенние цветы

В японской столице Токио объявлено начало сезона цветения сакуры. Однако Япония — не единственное место, где можно насладиться весенним цветением.

Фоторепортаж
В мире зацвела сакура

Метеорологическое агентство Японии сообщило, что на одном из деревьев в храме Ясукуни в центре Токио появились пять цветков. Сомэй-ёсино является наиболее популярным и широко распространенным видом сакуры.

Сезон ежегодного цветения сакуры в Токио начинается, когда на главном дереве, растущем в храме Ясукуни, распускаются пять или более цветков. Первые цветки появляются на Окинаве в январе, затем в центральных регионах, в том числе Киото и Токио в конце марта, а к маю подбираются к Хоккайдо.

Однако Япония — не единственное место, где можно насладиться весенним цветением, отмечает The Telegraph. Например, цветки распускаются в Вашингтоне (округ Колумбия).

Цветение сакуры в Вашингтоне

Сакуру этому городу подарил в 1912 году тогдашний мэр Токио. А в цветочном парке Асикага к северу от японской столицы волшебно цветут глицинии, в той же цветовой палитре.

В Великобритании в это время — сезон колокольчиков. Графства Суссекс, Хардфорд, Норфлок, Аббатства Бакленд и Девон обзаводятся «голубыми коврами» из цветов. Колокольчики также можно встретить и в бельгийском лесу Халлербос. В Оксфорде публике показываются рябчик шахматный, нарциссы и примулы.

Колокольчики в Бельгии

В итальянских Умбрии и Тоскане плато Пьяно Гранде расцветает миллионами шахматных рябчиков, крокусов, нарциссов, виноградных гиацинтов и диких тюльпанов. Цветение стартует в конце мая и достигает апогея к середине июня. В Нидерландах 23 марта открывается Кехенхоф — один из крупнейших цветущих садов мира, содержащий более 7 млн цветов.

Крокусы в Кекенхофе

Даже засушливая Долина смерти (национальный парк в США) не остается равнодушным к весне: туристов каждый год приветствуют полевые цветы.

На юге Франции цветут миндальные деревья, а на севере Италии — магнолии. Полевые цветы устилают греческий Крит и долину Уттаракханд в Индии, а Тоскана покрывается красным маковым полотном, в то время как Монтепульчано озаряется ярко-желтыми подсолнухами.

Магнолии в Италии

Цветочные поля Карлсбада, что в Калифорнии, привлекают ежегодно более 200 000 туристов, а в японской провинции Ибараки расцветают нефомилы, известные как голубоглазки или американские незабудки.

Поля в китайской провинции Юньнань превращаются в желтые пустыни из-за цветения рапсов, из которых изготавливается растительное масло канола. В Испании сезон цветения вишен, а на краю пустыни Мохаве в США распускается калифорнийский мак.

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