СМИ назвали 20 волшебных мест, где можно увидеть весенние цветы
В японской столице Токио объявлено начало сезона цветения сакуры. Однако Япония — не единственное место, где можно насладиться весенним цветением.
В японской столице Токио объявлено начало сезона цветения сакуры. Однако Япония — не единственное место, где можно насладиться весенним цветением.
Метеорологическое агентство Японии сообщило, что на одном из деревьев в храме Ясукуни в центре Токио появились пять цветков.
Сезон ежегодного цветения сакуры в Токио начинается, когда на главном дереве, растущем в храме Ясукуни, распускаются пять или более цветков. Первые цветки появляются на Окинаве в январе, затем в центральных регионах, в том числе Киото и Токио в конце марта, а к маю подбираются к Хоккайдо.
Однако Япония — не единственное место, где можно насладиться весенним цветением, отмечает The Telegraph. Например, цветки распускаются в Вашингтоне (округ Колумбия).
Сакуру этому городу подарил в 1912 году тогдашний мэр Токио. А в цветочном парке Асикага к северу от японской столицы волшебно цветут глицинии, в той же цветовой палитре.
В Великобритании в это время — сезон колокольчиков. Графства Суссекс, Хардфорд, Норфлок, Аббатства Бакленд и Девон обзаводятся «голубыми коврами» из цветов. Колокольчики также можно встретить и в бельгийском лесу Халлербос. В Оксфорде публике показываются рябчик шахматный, нарциссы и примулы.
В итальянских Умбрии и Тоскане плато Пьяно Гранде расцветает миллионами шахматных рябчиков, крокусов, нарциссов, виноградных гиацинтов и диких тюльпанов. Цветение стартует в конце мая и достигает апогея к середине июня. В Нидерландах 23 марта открывается Кехенхоф — один из крупнейших цветущих садов мира, содержащий более 7 млн цветов.
Даже засушливая Долина смерти (национальный парк в США) не остается равнодушным к весне: туристов каждый год приветствуют полевые цветы.
На юге Франции цветут миндальные деревья, а на севере Италии — магнолии. Полевые цветы устилают греческий Крит и долину Уттаракханд в Индии, а Тоскана покрывается красным маковым полотном, в то время как Монтепульчано озаряется
Цветочные поля Карлсбада, что в Калифорнии, привлекают ежегодно более 200 000 туристов, а в японской провинции Ибараки расцветают нефомилы, известные как голубоглазки или американские незабудки.
Поля в китайской провинции Юньнань превращаются в желтые пустыни