Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Вдова Вороненкова приехала на место убийства супруга
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«А что с ним еще делать?»: родственник об убитом в Киеве депутате
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
16:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростов присоединится к Всероссийской акции в защиту животных

Ростов присоединится к Всероссийской акции в защиту животных, которая пройдет в ряде городов страны с 25 марта по 9 апреля.

Согласно информации из официальных источников, в донской столице акция пройдет 25 марта с 13.00 до 16.00 на площади перед парком имени М. Горького.

По словам организаторов мероприятия, оно должно объединить неравнодушных граждан, зоозащитников и юристов.

Участники акции выступят в поддержку ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, а также за разработку и принятие федерального закона, который их защитит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Какие страны признали Крым частью России?
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп раскритиковал СМИ за репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь