Ростов присоединится к Всероссийской акции в защиту животных

Согласно информации из официальных источников, в донской столице акция пройдет 25 марта с 13.00 до 16.00 на площади перед парком имени М. Горького.

По словам организаторов мероприятия, оно должно объединить неравнодушных граждан, зоозащитников и юристов.

Участники акции выступят в поддержку ужесточения наказания за жестокое обращение с животными, а также за разработку и принятие федерального закона, который их защитит.