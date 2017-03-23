В Ялте появится новая пальмовая аллея

В Ялте началась высадка новой пальмовой аллеи. Появится она на месте бывшего торгового комплекса «Еда».

— Все пальмы, которые сейчас высаживают или к настоящему моменту уже были высажены, подарки неравнодушных ялтинцев. Моя пальма еще ждет своего часа. Я попросил, чтобы нашли хорошую и красивую пальму, которую я куплю, а высадить мне ее помогут сотрудники МБУ «Зеленстрой», — рассказал глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

В общей сложности на аллее будут красоваться 20 пальм. Семь уже высадили и тринадцать посадят в ближайшее время.

При высадке пальм помощь общественниками оказывали специалисты — сотрудники МБУ «Зеленстрой», так как посадить такое дерево — нелегкое дело.

— Мы столкнулись с тем, что от старых деревьев остались большие корневища. Наши сотрудники вырубали их аккуратно с помощью топора и лома, чтобы не повредить плиточное покрытие, — рассказал заместитель начальника МБУ «Зеленстрой» Юрий Якименко.