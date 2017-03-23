Теплая и ясная погода вернется в Волгоград 24 марта

Температура воздуха ночью опустится до -1°С. Несмотря на это, горожанам 24 марта стоит ожидать солнечную погоду без осадков. Ветер сменит направление на южное, а воздух прогреется до +10°С.

В субботу, 25 марта, в Волгоград ненадолго снова вернутся дожди, однако воскресенье и начало следующей недели синоптики прогнозируют солнечные и теплые — от 8 до 10 °C.