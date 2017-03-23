В Калининграде пройдут общегородские субботники
С 1 по 30 апреля 2017 года в областном центре проводится весенний месячник по санитарной уборке и благоустройству города.
С 1 по 30 апреля 2017 года в областном центре проводится весенний месячник по санитарной уборке и благоустройству города.
В течение месяца будут ликвидировать несанкционированные свалки, ремонтировать и красить малые архитектурные формы, убирать зеленые зоны.
Единый общегородской субботник пройдет в Калининграде 22 апреля. По традиции участие в нем примут сотрудники предприятий и организаций областного центра, администрация города, ЖЭУ, управляющие компании, а также активисты из числа горожан. Работы будут проводиться в городских парках и скверах, на территориях учреждений образования и нестационарных торговых объектов.