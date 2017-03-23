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16:07 (мск), источник: Pro Город Самара

Вокруг стадиона ЧМ уложат брусчатку, а площадь Куйбышева отремонтируют за полмиллиарда

Большинство планов должно быть реализовано уже в этом году.

Основные работы по благоустройству Самары к ЧМ-2018 будут завершены уже в этом году. Это стало известно в четверг, 23 марта, на заседании комитета строительства самарской губдумы.

Как заверил представитель министерства строительства, финансирования на все объекты достаточно, кроме пожарного депо и отделения полиции. На них не хватает всего 65 млн рублей, но и они будут выделены в ближайшее время. Отставания по календарному графику работ, по словам чиновников, нет.

У стадиона применят так называемое «комбинированное благоустройство»: вокруг арены будет уложена брусчатка, а подходы — заасфальтированы. Всего за оставшийся год нужно будет благоустроить более 100 га вокруг футбольного стадиона.

Планы по строительству и благоустройству городских и областных властей на 2017 год масштабны и, пожалуй, не имеют примеров в новейшей истории города. Так, только до конца года на реконструкцию площади Куйбышева будет выделено 429 млн рублей. 642 млн рублей израсходуют на перестройку набережной реки Волга от улицы Осипенко до территории бывшего Силикатного завода.

О негативной реакции народных избранников на доклад чиновников о подготовке города к ЧМ можно прочитать на нашем сайте.

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