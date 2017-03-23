Первая линия метро в Минске работает от «Малиновки» до «Московской»

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая линия метро в Минске работает от ст. «Малиновка» до ст. «Московская», сообщается в твиттер-аккаунте Минского метрополитена.

«Первая линия работает только от “Малиновки” до “Московской”. Далее станции закрыты для пассажиров», — говорится в сообщении.