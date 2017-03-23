Уфимские экологи выясняют причину едкого запаха в Затоне

Жалобы поступают в течение дня. И вот что сообщили нашим коллегам из радиостанции «Маяк» в Минэкологии региона: «По указанным адресам выехали специалисты уфимского территориального Управления минэкологии республики совместно с лабораторией. В нескольких точках были отобраны пробы атмосферного воздуха. В настоящее время они находятся на исследовании».