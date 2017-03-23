Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Вдова Вороненкова приехала на место убийства супруга
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
«А что с ним еще делать?»: родственник об убитом в Киеве депутате
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
СМИ: Валерия ответила на претензии бывшего мужа
"Уехал и всё": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
15:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимские экологи выясняют причину едкого запаха в Затоне

Продолжаем выпуск. В минэкологии сейчас выясняют причину едкого запаха в микрорайоне Затон и поселке Курасково.

Источник: ГТРК Башкортостан

Жалобы поступают в течение дня. И вот что сообщили нашим коллегам из радиостанции «Маяк» в Минэкологии региона: «По указанным адресам выехали специалисты уфимского территориального Управления минэкологии республики совместно с лабораторией. В нескольких точках были отобраны пробы атмосферного воздуха. В настоящее время они находятся на исследовании».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Трамп раскритиковал СМИ за репортажи о его «связях» с Россией
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Forbes назвал самые надежные банки в России
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь