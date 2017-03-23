В Краснодаре изменили место проведения турнира Лиги бокса

«По независящим от нас причинам пришлось сменить площадку для открытого турнира Лиги бокса Краснодара», — написал руководитель Лиги бокса Николай Мороз на своей странице в Facebook.

Соревнование перенесли на улицу Рашпилевскую, 106, турнир пройдет на площадке Академии бокса им. А. А. Лаврова. Организаторы приглашают всех, кто хочет выступить или поддержать непрофессиональных спортсменов.

Принять участие в поединках смогут все желающие. Организаторы предоставят участникам футболки и боксерские перчатки. Следить за ходом поединков будут профессиональные судьи и тренеры. Узнать подробности можно в сообществе Лиги бокса Краснодара в Facebook.

Как сообщали Юга.ру, открытый турнир пройдет 25 марта. Взвешивание участников начнется в 12:00, начало поединков — в 14:00.

Лигу бокса Краснодара основали в 2016 году для популяризации этого вида спорта среди непрофессионалов.