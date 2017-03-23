В Самаре предложили возродить экологическую полицию

Аналогичная структура уже существовала в Самарской области в 1990-е годы и являлась подразделением милиции. В то время «санитары» от милиции составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствующие урны, стихийные свалки, торговлю в несанкционированных местах, грязные рынки.

Сегодня чиновники речь ведут немного о другом. По словам Вячеслава Лебедева, ответственность за решение многих экологических вопросов (отлов бездомных животных, уборка несанкционированных свалок, охрана территории от забредающих диких животных и др.) лежит на муниципалитете. У местных властей, в свою очередь, нет достаточных ресурсов и механизмов для этого. В результате в городе плодятся бездомные животные и стихийные свалки.

— Необходимо создать структуру, в которой бы работали люди, наделенные полномочиями — к примеру, организовать особое структурное подразделение в региональном ГУ МВД. Хотя сегодня полиция раз от раза проводит рейды по наведению порядка, в том числе и в сфере экологии, но они являются по сути стихийными. А в данном случае проблему нужно решать комплексно, системно, — отметил исполнительный директор Ассоциации «Обращение с отходами» эколог Юрий Астахов.

Предложение направлено в региональное управление МВД и Общественную палату РФ.