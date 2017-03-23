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16:21 (мск), источник: ТАСС

Кто такой Денис Вороненков

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в Киеве возле входа в отель «Премьер-палас».

Источник: AP 2017
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Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков застрелен в центре Киева. Убийство произошло в четверг днем на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Как сообщает украинское издание «Вести», Вороненкова застрелили возле отеля «Премьер-палац», когда экс-депутат вышел оттуда вместе с охранником. ТАСС рассказывает, чем был известен погибший политик.

Депутат-силовик

Денис Вороненков родился в семье военного, которая, по его собственному признанию, постоянно «колесила по стране»: до семи лет он жил в Горьком (Нижний Новгород), а после — в Петрозаводске, Минске, Киеве и Ленинграде. В 15 лет он поступил в суворовское училище, затем — в Военный университет Министерства обороны РФ. В 1996 году он окончил юридический факультет Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина.

Прежде, чем стать парламентарием, Вороненков работал исключительно на государственной службе: в Военной прокуратуре, Госдуме, Верховном суде, а также заместителем мэра Нарьян-Мара и заместителем главы администрации Ненецкого автономного округа. С 1995 по 1999 год он проходил военную службу на различных должностях в органах Военной прокуратуры РФ, по его собственным словам — следователем, старшим следователем, помощником прокурора и заместителем прокурора.

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В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Вороненкова

Вороненков стал депутатом Госдумы от КПРФ в 2011 году. В составе нижней палаты он являлся членом Комитета по безопасности и противодействию коррупции, состоял в ЦК КПРФ. Кроме того, он руководил Управлением международного конгресса промышленников и предпринимателей по взаимодействию с Правительством и Федеральным Собранием РФ. В 2016-м Вороненков также участвовал в выборах, но как одномандатник, а не по партийному списку. Переизбраться в Госдуму VII созыва он не смог.

Только один резонансный законопроект Вороненкова был принят парламентом РФ — об ограничении доли иностранцев в российских СМИ. Он также представлял закон о деофшоризации (правда, позднее офшоры были обнаружены у самого Вороненкова). Политик также предлагал ввести запрет на распространение в России мобильной игры Pokemon Go и просил Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру расследовать причины пожара ИНИОН.

Депутаты Государственной Думы РФ Мария Максакова и Денис Вороненков на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 2015 год. | Источник: РИА "Новости"

Фигурант уголовных дел

В поле зрения правоохранителей Вороненков попал еще в конце 2011 года, когда в СК обратился коммерсант, который заявил, что у него похитили здание на Международной улице общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

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По данным следствия, в результате внесения недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц было похищено имущество ООО «ТОМА», «подделав документы соучастники преступления похитили здание стоимостью 127 млн рублей, также принадлежавшее указанной организации». В 2015 году СК требовал привлечь Вороненкова по этому делу и снять с него депутатскую неприкосновенность, но Генпрокуратура отказалась.

По данным СМИ, в апреле 2001 года Вороненков был задержан при получении взятки в размере $10 тыс. от предпринимателя Евгения Тростенцова за лоббирование его интересов в Госдуме, однако в июле того же года дело было закрыто. Кроме того, предпринимательница Анна Эткина обвиняла Вороненкова в причастности к убийству ее бизнес-партнера Андрея Бурлакова.

Вороненков все обвинения отвергал, но признавался, что в середине нулевых «законно занимался бизнесом», связанным с недвижимостью. «Нового ничего не придумал — дешевле купить, дороже продать, на разнице заработать», — объяснял он суть работы, не вдаваясь в детали.

Персонаж из светской хроники

В конце марта 2015 года депутат-коммунист стал героем светской хроники: Вороненков устроил пышную свадьбу, женившись на депутате от «Единой России», оперной певице Марии Максаковой. На торжество были приглашены 1 тыс. гостей, в том числе тогдашний председатель Госдумы Сергей Нарышкин, певец и депутат Иосиф Кобзон, исполнитель Николай Басков и другие. В апреле 2016 года у пары родился «первый межфракционный ребенок».

Свадьба Дениса Вороненкова и Марии Максаковой | Источник: РИА "Новости"

По словам Вороненкова, на пышной свадьбе настояла Максакова. «Она мне сказала, что выходит замуж в первый и единственный раз», — говорил он в одном из интервью. На тот момент оперной певице исполнилось 37 лет, а ее избраннику — 43 года. Причем СМИ писали, что до этого Вороненков уже был женат и от первого брака у него остались трое детей.

Перебежчик

В октябре 2016 года Вороненков и Максакова, на тот момент действующие депутаты парламента, уехали из Москвы в Киев. В январе 2017-го стало известно, что Вороненков дал показания властям Украины по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 15 февраля Вороненков был объявлен в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. В марте Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата, на тот момент объявленного уже в международный розыск.

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И Вороненков, и Максакова были исключены из своих партий. Последняя также была уволена с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных из-за неявки на работу. Информация о певице была также удалена с сайта Мариинского театра. Как пояснили в пресс-службе учреждения, певица не имела постоянного контракта с театром и не задействована в текущем репертуаре. В интервью изданию «Медуза» Максакова также сделала ряд резонансных заявлений — в частности, она призналась, что наряду с российским сохранила и немецкое гражданство, то есть по закону не могла быть депутатом Госдумы.

Мосгорсуд 29 марта должен был проверить законность заочного ареста Вороненкова. Однако уголовное дело в отношении экс-депутата, убитого сегодня в Киеве, может быть прекращено, если будет получено официальное подтверждение его смерти и при согласии родственников.

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