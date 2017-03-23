В Новосибирске подростки залезли на высоту 20 метров, чтобы сделать селфи
Шестерых ребят сняли полицейские с трубы.
Шестерых ребят сняли полицейские с трубы.
В Новосибирске школьники забрались на трубу высотой 20 метров, чтобы сделать яркий и впечатляющий снимок в стиле селфи. Об этом сообщили в
Позже полицейские сообщили, что заметили юных экстремалов на перегоне станций Западная площадка — Обь. Группа подростков сидела на трубе путепровода на высоте 20 метров над железной дорогой. Правоохранители помогли детям спуститься на землю. Ребят доставили в линейный отдел полиции на станции Новосибирск. В ходе беседы они признались, что покоряют трубу не впервые.
Выяснилось также, что опасность представляет не только высота трубы, но и то, что под ней расположена высоковольтная линия.