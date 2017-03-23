Разбираем квитанцию за услуги ЖКХ для уфимцев: Как проверить, правильно ли вам начисляют квартплату

Нет стабильности в царстве ЖКХ. Пару лет назад в почтовые ящики уфимцев приходило по 5−6 бумажек, и разобраться в них не могли, пожалуй, даже самые умудренные опытом знатоки коммунальных хитросплетений.

Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Платежка приходит одна, но из чего она состоит, до сих пор понимают не все. «Комсомолка» решила объяснить, за что, как и кому мы платим.

Для примера возьмем 3-комнатную квартиру в Зеленой роще площадью 65,1 квадрата с четырьмя жильцами.

«КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА» (СОИ) — сюда входит плата за воду и электричество, которые используются для обслуживания вашего дома и подъезда.

ПЛАТИТЬ НАДО ДО 10-ГО ЧИСЛА.

Согласно статье 155-й Жилищного кодекса РФ, расплатиться за коммунальные услуги необходимо до 10-го числа следующего месяца. После того как деньги поступят на счет ЕРКЦ, они отправляются компаниям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги.

КАК МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ:

1. Оплатить квитанцию, в которой указаны последние данные потребления;.

2. Через боксы для приема информации, установленные в каждом территориальном отделении ЕРКЦ;.

3. Обратиться в центр обработки звонков ЕРКЦ по тел. 246−50−00;.

4. Заполнив форму в разделе «Передать показания» или в личном кабинете на сайте ЕРКЦ — erkcufa.ru;.

5. Через группу печати и ввода платежей ЕРКЦ по тел.: 239−53−19, 292−48−55, 292−39−15.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ:

Демский район: ул. Ухтомского, 17/1. Тел. 281−22−30, 281−71−61.

Ленинский район: ул. М. Гафури, 103. Тел. 250−66−40.

Кировский район: ул. Батырская, 4/2. Тел. 292−11−00.

Советский район: ул. Бессонова, 2а. Тел. 223−12−42.

Октябрьский район: ул. Российская, 157/1. Тел. 235−66−95.

Сипайлово: ул. Сипайловская, 14/1. Тел. 236−12−13.

Орджоникидзевский район: ул. Новочеркасская, 11. Тел. 260−52−67.

Калининский район: ул. Ферина, 19/1. Тел. 238−65−11.

«СОДЕРЖАНИЕ» — самая сложная для понимания строка. Сюда входят почти все услуги по техническому обслуживанию дома. Это и уборка, и диагностика, и обследование здания и т. д. Тариф устанавливается общим собранием собственников жилья.

Как провести собрание жильцов:

В сети существует множество схем организации подобных собраний. Но по факту -начинать всегда надо именно со звонка в управляющую компанию. Там вам объяснят все по пунктам.

Сообщить всем собственникам о дате, месте и повестке собрания — способ выбирайте сами. Если часть квартир в доме неприватизирована, необходимо присутствие представителя районной администрации.

Управляющая компания тоже обязательно должна прислать своего представителя. Собрание считается состоявшимся, если в нем участвуют собственники больше 50% владельцев квартир. По итогам пишете «Решение», и после того как все участники поставят подписи — отнесите его в управляющую компанию. Решение собрания обязательно для всех собственников квартир, в том числе и тех, кто не голосовал.

Если вас чем-то смущают цифры в графе «Содержание» или вы хотите получить подробную расшифровку — также звоните в УК. Помните, попытки управляющей организации направить вас в ЕРКЦ незаконны. Считаем: Тариф в нашем доме 21,56 руб. х площадь 65,1 кв.м. = 1 403 руб.

«ОТОПЛЕНИЕ».

Тариф устанавливает госкомитет по РБ. Информацию по МКД тарифам предоставляет управляющая компания.

Считаем: В нашем примере в подвале дома стоит общедомовой счетчик. Сначала узнаем среднемесячный объем тепловой энергии. По такой формуле: 750 Гкл (столько посчитал счетчик) / 12 месяцев / 6000 кв.метров (общая площадь дома) = 0,011 Гкл.

Теперь мы считаем ежемесячную плату по такой формуле: 65 кв.м. (площадь квартиры) х 1845,28 руб. (тариф) х 0,011 Гкл (среднемесячный объем тепловой энергии) = 1 319 руб.

«ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ» — холодная вода, которая идет из вашего крана. «ХВ на нужды ГВС» — это холодная вода, которую нагревают и она превращается в просто горячую воду. Устанавливает тариф Госкомитет, и сейчас он равен 22,21 руб. за кубометр.

Как проверить цифры?

Если у вас есть счетчики, то мы просто умножаем тариф на количество потраченных кубометров. А вот если их нет, то тариф мы умножаем на норматив, на повышенный коэффицент (1,5) и на количество прописанных.

Считаем: 22,21 руб. за куб.м. (тариф) х 5 куб.м. (потраченная вода) = 111,05 руб.

Цены на счетчик и воды в Уфе варьируются от 577 до 2 288 руб. Рынок предложениями просто переполнен — достаточно зайти в любой строительный магазин. Установить их может ваш сантехник из ЖЭУ.

Как не переплатить? Регулярно проверять счетчики, чтобы они никого не обманывали. Срок поверки счетчиков указан в инструкции по эксплуатации.

«ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ НА ГВС» — цена за подогрев холодной воды.

Как проверить цифры?

Тариф умножаем на потраченные кубометры и получаем результат. Если нет счетчиков, то все как в холодном водоснабжении. Считаем: 124,91руб. за куб.м. (тариф в нашем доме) х 5 куб.м. (количество потраченной горячей воды) = 624,55 руб.

«ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД» — отвод бытовых стоков из жилого дома по канализации.

Как проверить цифры?

Умножаем потраченные кубометры на установленный ГК по РБ тариф. Сейчас он равен 20,47 руб. за куб.м. Если нет счетчиков, то схема та же, что и в холодном водоснабжении. Считаем: 20,47 руб. за куб.м. (тариф) х (5 куб.м. (горячая вода) + 4 куб.м. (холодная вода))= 184,23 руб.

«ГАЗ» — потраченный вами газ.

В этой графе и газ для вашей плиты, и для газовой колонки, и для котла.

Как проверить цифры?

Плата за газ для населения рассчитывается путем умножения объема потребленного газа на розничную цену. При этом цена зависит от того, на какие цели потре бляется газ. За газ, потребляемый на различные цели с одновременным ис пользованием для отопления жилых помещений, установлена цена — 4 руб. 99 коп. за 1 кубометр.

За газ, потребляемый для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, а также при использовании только газовой колонки установлена цена 6,5 руб. за 1 кубометр. За газ, потребляемый при одновременном использовании газовой плиты и газовой колонки цена установлена в размере 6,06 руб. за 1 кубометр газа. Указанные цены действуют в период с 1 июля 2016 по 30 июня 2017, они утверждены Госкомитетом по тарифам. Объем потребленного газа может быть определен по показаниям счетчиков. Если счетчик находится вне помещения и не имеет температурной компенсации, то объем газа определяется как разница показаний счетчика на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент для таких типов приборов.

Каждый счетчик должен периодически проходить поверку. В зависимости от марки счетчика он должен проходить проверку через каждые 8−12 лет. Если счетчика нет, либо он находится в неисправном состоянии, объем газа определяется исходя из утвержденных нормативов потребления газа.

Нормативы утверждены правительством РБ.