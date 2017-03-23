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17:39 (мск), источник: Городской репортер

В центре Ростова вместо привычных скамеек могут появиться шезлонги

В Ростове объявлен конкурс на создание эскизов уличной мебели для парков и скверов в центре города, сообщил директор архитектурного бюро «Проект» Анатолий Мосин.

Уже с 24 марта можно размещать свои варианты уличных элементов на сайте urban161.ru. На конкурс необходимо предложить идеи малых архитектурных форм во всех семи предложенных категориях: место для отдыха, место для общения, система озеленения, система парковок (в том числе для велосипедов и колясок), система навигации, система утилизации мусора (урны), система ограничения доступа (заборы, решетки).

«Мы ставим перед собой задачу формировать новые привычки у горожан, — пояснил Анатолий Мосин. — Так, к примеру, в первой категории представляем не только стандартные лавочки-скамейки, но и шезлонги. То есть в центре Ростова могут появиться не только места, где можно присесть под деревом, но и провести в комфорте более длительное время».

Отметим, что предпочтение будет у тех архитектурных форм, которые проще всего адаптировать под серийный выпуск. Как ожидается, его будут осуществлять только российские производители. Таким образом, ориентироваться на классицизм или эклектику не рекомендуется — нефункционально.

Варианты концепцией уличной мебели для центра Ростова будут принимать до 24 мая, после объявят трех победителей. Тот, кто займет первое место, получит сто тысяч рублей на разработку рабочей документации для своего проекта. Как подчеркнул Анатолий Мосин, руководитель архитектурного бюро «Проект» и партнер КБ «Стрелка» по реализации концепции дизайна Большой Садовой, этот конкурс — уникальная возможность проявить себя молодежи и оставить след в истории родного города.

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