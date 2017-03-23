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18:20 (мск), источник: Volga News

В Самарской области ожидается потепление и дожди

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 1,5 °C выше средних многолетних значений.

В пятницу, 24 марта, облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит −1… −6 °C, днем 0… +5 °C. Ветер западный 5−10 м/с.

В субботу, 25 марта, местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура воздуха составит +1… -4 °C, днем 0… +5 °C. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−18.

В воскресенье, 26 марта, ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха составит −2… −7 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер западный 8−13 м/с.

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