В Самарской области ожидается потепление и дожди
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 1,5 °C выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде марта средняя температура воздуха ожидается на 1,5 °C выше средних многолетних значений.
В пятницу, 24 марта, облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха ночью составит −1… −6 °C, днем 0… +5 °C. Ветер западный 5−10 м/с.
В субботу, 25 марта, местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура воздуха составит +1… -4 °C, днем 0… +5 °C. Ветер
В воскресенье, 26 марта, ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха составит −2… −7 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит 0… +5 °C. Ветер западный 8−13 м/с.