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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Источник: БЕЛТА

«Мартовская погода капризна, и в предстоящие выходные погода вновь ухудшится, температурный фон понизится. Осадки будут выпадать в виде дождя и снега, так что утром в воскресенье местами вполне возможен зимний пейзаж», — сказала синоптик.

В пятницу территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов. Ночью преимущественно по южной части страны ожидаются дожди, утром и днем во многих районах пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5 градусов, днем — 6−12 тепла.

В субботу ночью будет без осадков, подморозит. Температура воздуха ночью понизится до нуля — минус 6 градусов, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Днем атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря, вызовет на большей части территории страны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит 2−9 тепла.

В воскресенье ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем на территорию Беларуси распространится область повышенного давления. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку пройдут кратковременные осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем будет плюс 2−8 градусов.

В начале следующей недели погоду будут формировать в основном атмосферные фронты. Сохранится неустойчивая погода. В понедельник и вторник, 27—28 марта, преимущественно по северо-восточной части страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидается слабый туман, по северо-востоку слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов. Днем — 4−11 тепла, по западу воздух прогреется до 12−14 градусов.

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