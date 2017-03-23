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17:00 (мск), источник: Известия.Ру

Медведев назначил Козлова и.о. главы РАН вместо Фортова

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Премьер правительства России Дмитрий Медведев назначил вице-президента Российской академии наук Валерия Козлова исполняющим обязанности главы Российской академии наук (РАН). Валерий Козлов назначен вместо Владимира Фортова.

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Как говорится в опубликованном распоряжении правительства, Владимир Фортов освобожден «от должности президента РАН 23 марта 2017 года по его просьбе».

«Согласиться с предложением президента Российской академии наук Фортова В. Е. о возложении обязанностей президента РАН на вице-президента РАН Козлова Валерия Васильевича с 24 марта 2017 года», — уточняется в документе.

Полномочия Фортова на посту главы Российской академии наук истекали 27 марта.

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