Медведев назначил Козлова и.о. главы РАН вместо Фортова
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Премьер правительства России Дмитрий Медведев назначил
Как говорится в опубликованном распоряжении правительства, Владимир Фортов освобожден «от должности президента РАН 23 марта 2017 года по его просьбе».
«Согласиться с предложением президента Российской академии наук Фортова В. Е. о возложении обязанностей президента РАН на
Полномочия Фортова на посту главы Российской академии наук истекали 27 марта.