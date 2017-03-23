В Самаре состоится региональный финал Ночной хоккейной лиги

Судьба путевки в Сочи определится в поединке «Дрим-Тим» (Самара) — «Рифы» (Тольятти). На данный момент лидером турнира являются «Рифы». Они опережают своего соперника из Самары на три очка. Таким образом, в грядущей встрече команду из Автограда устроит и ничья. Хоккеистам «Дрим-Тим» необходимо только побеждать. Начало главного матча сезона запланировано на 14:15.

В 13:15 на лед Дворца спорта выйдут местная «Самара» и тольяттинская команда «Фокс». Эта встреча будет носить принципиальный характер для гостей. На данный момент они располагаются в таблице на последней строчке. Победа поможет «Фоксу» подняться сразу на две позиции и выбраться на четвертое место. «Самара» уже гарантировала себе бронзовые медали отборочного этапа. На счету горожан 13 очков и они недосягаемы для остальных соперников, сообщает министерство спорта Самарской области.