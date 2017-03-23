Строительство Фрунзенского моста: уже готов пролет через озеро Банное

В Самаре продолжается строительство важного транспортного объекта, который разгрузит Южный мост и мост на улице Главной. Основные работы сейчас идут на 5-ой опоре — бетонирование стоек. А на 6-ой — бетонирование подводной части, там заканчивается последний этап. Также проходит сборка пролётного строения. Металлическую конструкцию собирают в готовый пролёт, который будет работать на опоре, и с помощью 4 домкратов выдвигают. За ней устраивают следующую и так далее.

— Такой способ применяется, потому что здесь русло реки и устроены большие русловые пролёты. Можно было бы устроить промежуточные опоры в воде, но это очень дорого и нецелесообразно. Поэтому «навдижка» — единственный экономически верный способ, — рассказал руководитель группы управления строительством Константин Агалаков.

В 2017 году на объект выделено 1,6 миллиарда рулей. В этом году планируется закончить все опоры, кроме 3 и 4 — их начнут строить при дополнительном финансировании, в противном случае эти работы перенесут на следующий год.

— В целом, мы можем работать больше и наращивать мощности. Изначально и планировалось увеличить темпы, и в этом году закончить все опоры и дойти до того берега пролётным строением, но пока, к сожалению, не получается, — пояснил Агалаков.

Одна отрада, мост через озеро Банное. Фактически на 100% готов конструктив моста, осталось уложить мостовое полотно, установить перила, положить асфальт и укрепление конусов. Сейчас на объекте работают 134 человека в две смены. Для тех темпов, которыми сейчас идёт строительство, этого достаточно.

— При достаточном финансировании и мы можем увеличить штат до 500 человек и работать с обоих берегов, — подводит итог Константин Агалаков.