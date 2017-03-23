Туристы рассказали о вероломных приемах мошенников в разных городах

Чаще всего работают двое воров: один отвлекает, пока второй что-либо крадет. Например, в жертву бросают птичье гуано, а затем кто-нибудь предлагает полотенце в помощь. В хаосе потерпевший теряет кошелек.

Я остановился у ларька с уличной едой, и пока я ел сендвич, рядом образовались мужчина и женщина. Последняя опрокинула свою тарелку на меня, выхватила платок и стала вытирать с моей рубашки кетчуп, находясь так близко, что я даже протестовал. Пока я отвлекался на нее, ее спутник унес мой кошелек

Другой турист поделился обратным способом грабежа, когда воры заставляют путешественника помогать кому-то из них. Например, жертва сидит на скамье с рюкзаком. Грабитель проходит мимо и случайно роняет ключи. Бдительный турист бежит отдавать ключи владельцу, оставляя рюкзак без присмотра. Эта техника часто бывает успешной, поскольку все мы стремимся быть героями и творить добро.

Другим распространенным сценарием мошенничества является «спекуляция на алчности», когда туристам предлагают сделку, которая слишком хороша, чтобы быть правдой. Это может быть бесплатный билет на шоу или украшение из случайно найденной сумки, которое туристу навязывают в качестве подарка. Пока тот спорит с дарителем, кошелек уходит из сумки в компании второго воришки.