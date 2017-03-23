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19:06 (мск), источник: Моя Планета

Туристы рассказали о вероломных приемах мошенников в разных городах

Не все путешествия проходят гладко: в неудачной реальности туристы сталкиваются с мошенничеством и грабежами. О «технологии» жулничеств в разных странах потерпевшие рассказали в онлайн-обсуждении.

Источник: AP 2017

Чаще всего работают двое воров: один отвлекает, пока второй что-либо крадет. Например, в жертву бросают птичье гуано, а затем кто-нибудь предлагает полотенце в помощь. В хаосе потерпевший теряет кошелек.

Один опытный путешественник поделился опытом из Сан-Паулу (Бразилия):

Я остановился у ларька с уличной едой, и пока я ел сендвич, рядом образовались мужчина и женщина. Последняя опрокинула свою тарелку на меня, выхватила платок и стала вытирать с моей рубашки кетчуп, находясь так близко, что я даже протестовал. Пока я отвлекался на нее, ее спутник унес мой кошелек
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Другой турист поделился обратным способом грабежа, когда воры заставляют путешественника помогать кому-то из них. Например, жертва сидит на скамье с рюкзаком. Грабитель проходит мимо и случайно роняет ключи. Бдительный турист бежит отдавать ключи владельцу, оставляя рюкзак без присмотра. Эта техника часто бывает успешной, поскольку все мы стремимся быть героями и творить добро.

Другим распространенным сценарием мошенничества является «спекуляция на алчности», когда туристам предлагают сделку, которая слишком хороша, чтобы быть правдой. Это может быть бесплатный билет на шоу или украшение из случайно найденной сумки, которое туристу навязывают в качестве подарка. Пока тот спорит с дарителем, кошелек уходит из сумки в компании второго воришки.

Турист, побывавший в Рио-де-Жанейро, рассказал о случае в переполненном автобусе: «Я услышал звук рассыпавшейся мелочи, и человек, стоявший рядом со мной, присел на корточки и очень крепко схватил мою лодыжку. Я пытался отделаться от него, но он так крепко держался, будто от этого зависела его жизнь. Я рассердился и прикрикнул на него. И вдруг он оставил мою ногу и встал так, что я не смог разглядеть его лица. Я был так рад, что он отцепился от меня, что не заметил, как лишился всех денег».

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Воришки могут поджидать в отелях. В суете регистрации, которая обычно совпадает со временем выезда, туристы не слишком бдительны, так что грабители могут поживиться чужим багажом, притворившись сотрудниками гостиницы.

Еще более опасна зона игровых автоматов. Полицейский, участвовавший в обсуждении, рассказал, как некоторые «зарабатывают свои выигрыши». Например, женщины помещают свои сумочки и клатчи между двумя автоматами, когда присаживаются поиграть. Стоит только отвлечь женщину упавшими монетами или разлитым напитком, чтобы завладеть ее имуществом.

Ограбить может и случайная дружба. Например,

группа китаянок пытается сделать совместное фото и просит других туристов о помощи, завлекает их в дорогой чайный дом, где жертвы переплачивают за угощения. Часть денег получают девушки-зазывалы.
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Турист из Бали рассказал, как наткнулся на мошенничество при обмене валюты: «Нас было двое, и мы внимательно следили за тем, как парень пересчитывал деньги на специальной машине. Вернувшись домой я пересчитал все сам и с удивлением обнаружил, что часть наличных пропала. Я был обманут». Один из официантов рассказал им, что такие счетчики позволяют мошенником забирать часть наличных. Обман вскрылся и туристы сумели вернуть свои деньги, передает The Daily Mail.

Распространенный способ мошенничества — навязывание сувениров, которые никому не нужны. В Париже процветает «розовое жульничество», когда ваша спутница получает «бесплатную» розу за то, что вы приобрели какую-то безделушку.

В любом городе лучше сохранять бдительность, даже когда кажется, что решительно ни одной неприятности не может произойти. Любуйтесь архитектурой, видами, но оставайтесь начеку: где-то вас уже мог приметить воришка, а значит, нельзя дать ему шанса вас обмануть.

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