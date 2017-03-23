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18:42 (мск), источник: Моя Планета

Фотограф из Литвы создал коллекцию портретов бродячих котов

Бродячие коты уже давно и прочно закрепились в городском пейзаже. Несмотря на заброшенный вид и общую неопрятность, эти создания остаются прекрасными. Их уникальность заметил фотограф Габриелиус Хитерер.

В его копилке достойное собрание изумительных портретов бродячих котов. Одновременно симпатизируя им и открывая их темные стороны, Хитерер фиксирует двойственное отношение общества к бродячим котам.

Благодаря работам 19-летнего фотографа мы можем видеть души бездомных животных. За их отпугивающей внешностью, зритель замечает их отвагу и отчаяние — способы скрыть от жестокого мира свои слабости.

Как и люди, которые живут на улице, коты делают все возможное, чтобы выжить, и Хитерер как никто понимает эту истину, отмечает My Modern Met.

Молодой фотограф сделал портреты более года назад. Спустя некоторое время он вернулся к ним и обнаружил нечто новое: «Я посмотрел на эти фото и понял, что бродячие кошки действительно смотрятся очень интересно. Не так, как домашние симпатичные питомцы, которых мы чаще всего видим в интернете».

После этого откровения он начал снимать других котов-беспризорников, гуляющих по улицам Вильнюса (Литва). Возможно, Хитерер однажды начнет фотографировать бесстрашных четвероногих мурлык за пределами Литвы.

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