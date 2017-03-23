Фотограф из Литвы создал коллекцию портретов бродячих котов

В его копилке достойное собрание изумительных портретов бродячих котов. Одновременно симпатизируя им и открывая их темные стороны, Хитерер фиксирует двойственное отношение общества к бродячим котам.

Благодаря работам 19-летнего фотографа мы можем видеть души бездомных животных. За их отпугивающей внешностью, зритель замечает их отвагу и отчаяние — способы скрыть от жестокого мира свои слабости.

Как и люди, которые живут на улице, коты делают все возможное, чтобы выжить, и Хитерер как никто понимает эту истину, отмечает My Modern Met.

Молодой фотограф сделал портреты более года назад. Спустя некоторое время он вернулся к ним и обнаружил нечто новое: «Я посмотрел на эти фото и понял, что бродячие кошки действительно смотрятся очень интересно. Не так, как домашние симпатичные питомцы, которых мы чаще всего видим в интернете».