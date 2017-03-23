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17:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Природные источники в Шелеховском районе благоустроят

К 2025 году, по данным исследований ООН, чистой питьевой воды не будет хватать трём миллиардам человек. Сейчас с проблемой уже столкнулись 700 миллионов в 43-х странах.

Всемирный день воды отметили во многих странах. В том числе и в России. В Шелеховском районе так и вообще — с ощутимой пользой. Сгнившие доски, вокруг сугробы. Это всё, что осталось от колодца с чистой водой.

— Здесь был сруб, был отличный колодец, он закрывался крышкой, ведро было, которым набирали воду. Тропинку сами делали, проделывали лесенки, — говорит жительница посёлка Подкаменная Екатерина Сидоренко.

Колодца теперь нет, но родник бьёт. И здесь берут воду практически все жители посёлка Подкаменная:

— Ковшиком набираем, у нас труба тут была, но её сейчас нет, её кто-то вырвал.

Родник не замерзает, а главное, в нём чистая вода. И тропинка сюда протоптана. Людей не пугает ни отсутствие дороги, ни косогор. Такой же ключ бьёт на станции Глубокая. Здесь он — единственный источник питьевой воды. Этот колодец выглядит приличнее. Только жителям каждый год приходится его чистить.

— Откачиваем воду для того, чтобы был туда доступ, ставим туда лестницу и ведром нагребаем. Вот этот ил, который намывается в процессе поступления воды, мы его оттуда вычерпываем, — говорит житель станции Глубокая Анатолий Хабибулин.

В Подкаменском сельском поселении разработали проект благоустройства источников. Отправили на конкурс. Компания «Иркутскэнерго» в рамках ежегодной акции, приуроченной ко Дню водных ресурсов, решила поддержать идею. Предприятие выделило необходимые средства, чтобы привести в порядок два колодца и три источника. Уже сделали анализ воды.

— Действительно, вода насыщена микроэлементами, обнаружены вещества, которые обеззараживающе действуют на организм. Что подразумевает реализация этого проекта — это оформление родников природными материалами, установка скамеек, урн и уборка, — говорит глава Подкаменского МО Дарья Бархатова.

Уже к концу лета здесь будут стоять новые колодцы, а возле родников оборудуют зоны отдыха.

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