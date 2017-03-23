Снег и мороз могут вернуться в Воронеж в ближайшие дни
В Воронеже на смену аномальному теплу через несколько дней может прийти заметное похолодание. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега.
В Воронеже на смену аномальному теплу через несколько дней может прийти заметное похолодание. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Понижения температуры до нуля градусов стоит ждать уже вечером в воскресенье, а ночью столбик термометра опустится до отметки -1°C, возможен небольшой снег.
В понедельник дневная температура будет положительной, но вероятен дождь со снегом. Похожая погода будет держаться в Воронеже всю следующую неделю. Потеплеет в городе только к выходным.
Автомобилистам, которые планируют менять зимнюю резину на летнюю, стоит подождать еще некоторое время —