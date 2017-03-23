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17:02 (мск), источник: 36on.ru

Снег и мороз могут вернуться в Воронеж в ближайшие дни

В Воронеже на смену аномальному теплу через несколько дней может прийти заметное похолодание. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Понижения температуры до нуля градусов стоит ждать уже вечером в воскресенье, а ночью столбик термометра опустится до отметки -1°C, возможен небольшой снег.

В понедельник дневная температура будет положительной, но вероятен дождь со снегом. Похожая погода будет держаться в Воронеже всю следующую неделю. Потеплеет в городе только к выходным.

Автомобилистам, которые планируют менять зимнюю резину на летнюю, стоит подождать еще некоторое время — из-за перепадов дневных и ночных температур и осадков в Воронеже возможен гололед.

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