Снег и мороз могут вернуться в Воронеж в ближайшие дни

Понижения температуры до нуля градусов стоит ждать уже вечером в воскресенье, а ночью столбик термометра опустится до отметки -1°C, возможен небольшой снег.

В понедельник дневная температура будет положительной, но вероятен дождь со снегом. Похожая погода будет держаться в Воронеже всю следующую неделю. Потеплеет в городе только к выходным.