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17:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области испугались звуков рвущихся снарядов

Дребезжание стекол на востоке Россошанского района связали с ЧП под Харьковом.

Жители сел Поддубное и Морозовка, а также хутора Чагари Россошанского района Воронежской области пожаловались на громкие звуки рвущихся снарядов утром четверга, 23 марта.

По информации ТАСС, около 4:00 23 марта загорелся военный склад в Балаклеевском районе Харьковской области. Пожар спровоцировал взрывы разной интенсивности.

— Нас разбудила канонада со стороны Украины. И такая слышимость, как будто война начинается. А еще туман, через который совершенно ничего не было видно, — рассказала учительница из Поддубного Елена Патерикина.

Из-за шума пришлось отменить уроки в школе.

— Грохот, дребезжание стекол в окнах… Учителя, дети — все боялись! На переменах искали новости в интернете. Оказалось, под Харьковом взорвали военные склады с боеприпасами. От Балаклеи до нас — около 230 км. Время от времени в школе до сих пор трясутся окна, — добавила педагог.

Связь звуков в Воронежской области с ЧП на Украине подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Россошанского района. Спасатели отметили, что звуки рвущихся боеприпасов слышны во многих селах региона, расположенных рядом с украинской границей.

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