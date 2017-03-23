Жители Воронежской области испугались звуков рвущихся снарядов
Дребезжание стекол на востоке Россошанского района связали с ЧП под Харьковом.
Дребезжание стекол на востоке Россошанского района связали с ЧП под Харьковом.
Жители сел Поддубное и Морозовка, а также хутора Чагари Россошанского района Воронежской области пожаловались на громкие звуки рвущихся снарядов утром четверга, 23 марта.
По информации ТАСС, около 4:00 23 марта загорелся военный склад в Балаклеевском районе Харьковской области. Пожар спровоцировал взрывы разной интенсивности.
— Нас разбудила канонада со стороны Украины. И такая слышимость, как будто война начинается. А еще туман, через который совершенно ничего не было видно, — рассказала учительница из Поддубного Елена Патерикина.
— Грохот, дребезжание стекол в окнах… Учителя, дети — все боялись! На переменах искали новости в интернете. Оказалось, под Харьковом взорвали военные склады с боеприпасами. От Балаклеи до нас — около 230 км. Время от времени в школе до сих пор трясутся окна, — добавила педагог.
Связь звуков в Воронежской области с ЧП на Украине подтвердили в Единой